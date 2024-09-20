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Bireysel ve Konut Kredilerinde İhtiyatlı Risk Ağırlıkları Düşürüldü

Bireysel ve konut kredilerindeki ihtiyatlı risk ağırlıkları, BDDK'nın kararıyla azaltıldı. Bu değişiklik finansal piyasalarda güveni artırmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 17:54
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 17:54
Bireysel ve Konut Kredilerinde İhtiyatlı Risk Ağırlıkları Düşürüldü

Bireysel ve Konut Kredilerinde İhtiyatlı Risk Ağırlıklarının Düşürülmesi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bireysel ve konut kredilerinde uygulanan ihtiyatlı risk ağırlıklarının düşürüldüğünü açıkladı. Bu düzenleme, finansal istikrarı artırmak amacıyla yapıldı.

Tedbirlerin Amacı

Açıklamada, "Finansal piyasalarda güveni sağlamak ve kredi sisteminin etkin çalışmasını temin etmek için alınan makro ihtiyati tedbirler çerçevesinde bankaların sermaye yeterliliği hesaplamalarında daha ihtiyatlı risk ağırlıkları uygulanmaktaydı," ifadesine yer verildi.

Yeni Düzenlemeler ve Kararlar

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, 19 Eylül 2024 tarihli ve 10964 sayılı Kurul Kararı ile, bireysel kredilere ve konut kredilerine ilişkin belirli risk ağırlıklarının uygulanmasına karar verildi. Bu karar, önceki 31 Temmuz 2023 ve 24 Ağustos 2023 tarihli kuralların iptalini içeriyor.

Sonuç olarak, tüketiciye sunulan binek araç edinimi amaçlı taşıt kredileri, taşıt teminatlı krediler, ihtiyaç kredileri ve bireysel kredi kartlarına yönelik risk ağırlıkları düşürüldü. Bu değişikliklerin piyasalarda olumlu etkiler göstermesi bekleniyor.

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