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Birleşik Arap Emirlikleri'nde Askeri Kaza: 4 Asker Hayatını Kaybetti

BAE, bir askerî kazada 4 askerinin hayatını kaybettiğini ve 9 askerin yaralandığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 11:00
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 11:00
Birleşik Arap Emirlikleri'nde Askeri Kaza: 4 Asker Hayatını Kaybetti

Birleşik Arap Emirlikleri'nde Askeri Kaza Yaşandı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), dün akşam saatlerinde meydana gelen bir askeri kaza sonucunda 4 askerinin hayatını kaybettiğini, 9 askerin ise yaralandığını resmi olarak duyurdu.

Yaralı Askerlerin Durumu

BAE Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, kazanın detaylarına ilişkin bilgi verilmediği vurgulandı. Açıklamada, "Silahlı kuvvetlerimizde görevli 4 asker, devlet içindeki görevlerini yerine getirirken salı akşamı bir kaza sonucunda şehit olmuştur. Yaralanan 9 asker için ise tedavi süreci devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Ailelere Başsağlığı Mesajı

Ölen askerlerin ailelerine başsağlığı dilekleri iletilirken, yaralı askerler için acil şifa temenni edildi. BAE Savunma Bakanlığı, kazanın detaylarının ilerleyen günlerde paylaşılabileceği sinyalini verdi.

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