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Birleşik Metal-İş Sendikasının Grev Kararı 60 Gün Süreyle Ertelendi

Birleşik Metal-İş Sendikasının grev kararı, 'milli güvenliği bozucu nitelikte' olduğu gerekçesiyle 60 gün ertelendi.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 01:17
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 01:17
Birleşik Metal-İş Sendikasının Grev Kararı 60 Gün Süreyle Ertelendi

Birleşik Metal-İş Sendikasının Grev Kararı Ertelendi

Birleşik Metal-İş Sendikası'nın grev kararı, 'milli güvenliği bozucu nitelikte' görüldüğünden 60 gün süreyle ertelendi. Grevin ertelenmesine dair karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Grev Kararının Detayları

Karara göre, Hitachi Energy Turkey Elektrik Sanayi Anonim Şirketine ait İstanbul'un Kartal, Ümraniye, Tuzla ilçeleri ile Kocaeli'nin Dilovası ilçesi, Grid Solutions Enerji Endüstrisi Anonim Şirketine ait Kocaeli'nin Gebze ilçesi, Schneider Elektrik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine ait İzmir'in Çiğli ilçesi ve Manisa'nın Yunusemre ilçesi ile Kocaeli'nin Çayırova ve İstanbul'un Tuzla ilçesi, Arıtaş Kriyojenik Endüstri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine ait Balıkesir'in Gönen ilçesindeki iş yerlerinde alınan grev kararının milli güvenliği bozucu nitelikte olduğuna hükmedildi.

Bu karar, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 63'üncü maddesi gereğince alınmıştır.

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