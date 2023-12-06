Birleşmiş Milletler'den açıklama: Gazze'de güvenli bir yer yok! Gazze kuzey ve güneyden bombardıman altında!

İsrail, sadece Gazze'nin kuzeyini değil, önceden "güvenli" olarak ilan ettiği güney bölgelerini de hedef alarak saldırılarını sürdürüyor. Bir BM yetkilisi, Gazze Şeridi'nin tamamının dünyanın en tehlikeli yerlerinden biri haline geldiğini belirterek, artık bir "güvenli" bölge kalmadığını vurguladı.

Birleşmiş Milletler'den açıklama: Gazze'de güvenli bir yer yok! Gazze kuzey ve güneyden bombardıman altında!
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Gazze Şeridi hem kuzeyden hem gündeyden saldırı altında. Dünyanın en tehlikeli yerlerinden biri haline gelen Gazze'de siviller ne yapacağını şaşırdı. 

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze'de saldırılar sebebi ile artık güvenli bir bölgenin kalmadığını ve bölgenin tamamının dünyanın en tehlikeli bölgelerinden biri konumuna geldiğini açıkladı.

Gazze Şeridi'ne yapılan saldırılarda artık ayrım gözetmesi bulunmadan havadan ve karadan saldırılar sürüyor.Birleşmiş Milletler 

Gazze'de yaşanan olaylara dair Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tarafından açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Gazze'de yeni bir yerinden edilme dalgası yaşanıyor; durum her geçen dakika daha da kötüleşiyor. Artık 'güvenli' bir bölge kalmadı, Gazze Şeridi'nin tamamı dünyanın en tehlikeli yerlerinden biri haline geldi. İnsanların sığınabileceği güvenli bir barınak yerinin olmadığı bir noktaya gelindi" ifadelerine yer verildi.

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