Birleşmiş Milletler, Gazze'ye 5.6 Milyon Tıbbi Destek Sağladı

BM'den Gazze Raporu

Birleşmiş Milletler (BM), 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren Gazze'de yaşayan Filistinlilere toplamda 5.6 milyondan fazla tıbbi destek sağladığını açıkladı.

BM Sözcüsü Açıklamalarda Bulundu

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, yapılmış olan yardımları günlük basın toplantısında detaylandırdı.

Dujarric, "Kuruluşlarımız Gazze'deki Filistinlilere her yerde hayat kurtarıcı destek vermeye devam ediyor." ifadesini kullandı. Ayrıca, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tarafından son bir yılda yaklaşık 1.9 milyon kişiye iki kez, 347 bin kişiye de gıda yardımı yapıldığını belirtti.

Gazze'deki Durumdan Kaygı

Dujarric, Gazze'deki durumu izleyen BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) çalışanlarının sahada endişeli olduklarını dile getirdi. Tahliye talepleri ve bombardımanların sürdüğünü hatırlatan Dujarric, "OCHA, sivillerin tahliye edilmesinin, güvenli yerlerden yoksun olan bireyleri güvende tutmayacağını vurguluyor", dedi.

İsrail'in Saldırıları ve Kaybı

İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren Gazze Şeridi'ne yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda 41,909 Filistinli yaşamını yitirdi, bunların arasında yaklaşık 17,000 çocuk ve 11,378 kadın da bulunuyor. Aynı zamanda 97,303 kişi yaralandı. Enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu bildirilirken, hastane ve eğitim kurumları gibi sivil yapıların da hedef alınarak tahrip edildiği kaydedildi.