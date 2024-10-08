Birleşmiş Milletler Özel Raportöründen Gazze Açıklaması

BM Özel Raportörü Reem Alsalem: Gazze'de Üremeye Yönelik Şiddet Var

Birleşmiş Milletler'in (BM) kadın ve kız çocuklarına yönelik şiddet konularındaki Özel Raportörü, Reem Alsalem, "Gazze'de yaşanan soykırım sırasında kadınlara yönelik üremeye yönelik şiddet uygulanıyor" ifadelerini kullandı.

AA muhabirinin, "İsrail, kadın ve çocukları sistematik olarak hedef alıyor mu?" sorusuna yanıt veren Alsalem, yalnızca kadınların değil, Filistinli erkeklerin de cinsel şiddet mağduru olduğunu belirtti. "Gazze'deki soykırım, Filistin halkının üremesini engellemek amacıyla kadınlara yönelik acımasız saldırılar düzenlenmekte." dedi.

Saldırıların Kasıtlı Olduğu Belirtiliyor

Alsalem, yeni doğanların terk edilmesi, fertilite kliniklerinin hedef alınması, hamile kadınların aç susuz bırakılması ve hastanelere düzenlenen saldırıların bu sürecin bir parçası olduğunu dile getirdi. "Saldırıların kasıtlı bir biçimde gerçekleştirildiği kesin. Filistinli kadın ve çocuklar, hem İsrail hükümeti hem de toplumunun büyük bir kesimi tarafından insan olarak görülmüyor," dedi.

Gazze'ye Giriş İzni Talebi

Gazze'yi ziyaret etmeye dair talepleri hakkında bilgi veren Alsalem, "Filistin hükümeti bu talebimi kabul etti, fakat İsrail tarafından izin verilmedi." dedi. Ayrıca, "İsrail'in izni olmadan Gazze veya Batı Şeria'ya giriş yapmak mümkün değil." şeklinde ekledi.