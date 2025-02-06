Birlik Haber-Sen Başkanı Budak: Memur ve Emeklilere Refah Payı Talebi

Birlik Haber-Sen Başkanı Budak'tan Memurlar İçin Refah Payı Çağrısı

Birlik Haberleşme ve İletişim Çalışanları Sendikası (Birlik Haber-Sen) Genel Başkanı Ömer Budak, memur ve memur emeklilerinin maaş artışlarının ocak ayı enflasyonu ile eridiğini belirterek, "Kayıplar telafi edilsin. Yüzde 10 refah payı verilsin. Alım gücü bir an önce iyileştirilsin" talebinde bulundu.

Budak, sendikanın Kızılcahamam'da düzenlediği Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlere de Allah'tan rahmet dileyen Budak, kamu görevlilerinin yaşadığı zorluklara dikkat çekti.

Maaş Artışları Enflasyona Yenik Düştü

Konuşmasında maaş artışlarının yetersiz olduğunu belirten Budak, "2025 yılı itibarıyla memur ve memur emeklilerinin maaşlarında %11,54 artış yaşandı. Ancak bu artış, hafta başında TÜİK tarafından açıklanan %5,03'lük ocak ayı enflasyonu ile eriyip gitti. Market ve pazarda %100'ü bulan enflasyonla karşılaşıyoruz. Milyonlarca memur ve memur emeklisi, geçim sıkıntısı yaşıyor. Enflasyon tüm maaş artışlarını eritmeden harekete geçilmeli," ifadelerini kullandı.

Ali Yalçın'dan Önemli Açıklamalar

Toplantıya katılan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kamu görevlileri ve memur emeklileri için toplu sözleşme sisteminin değiştirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Son toplu sözleşmede kendilerine ilk altı ay için %6, ikinci altı ay için %5 teklif edildiğini belirten Yalçın, "Bunu kabul etmedik. Ne kadar doğru karar verdiğimizi %5'in üzerinde çıkan ocak ayı enflasyonu ile gördük," şeklinde konuştu.

Toplantıya ayrıca Birlik Haber-Sen'in örgütlü olduğu PTT'nin Genel Müdürü Hakan Gülten de katıldı. Gülten, PTT'nin genişleyen faaliyet alanı ile ilgili bilgiler vererek, Türkiye'nin en köklü kurumlarından biri olarak vatandaşların hayatını kolaylaştırmaya devam ettiklerini belirtti.

Birlik Haberleşme ve İletişim Çalışanları Sendikasının (Birlik Haber-Sen) Kızılcahamam'da bir otelde Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısı düzenlendi. Birlik Haber-Sen Genel Başkanı Ömer Budak, toplantıda konuşma yaptı.

Birlik Haberleşme ve İletişim Çalışanları Sendikasının (Birlik Haber-Sen) Kızılcahamam'da bir otelde Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısı düzenlendi. Birlik Haber-Sen Genel Başkanı Ömer Budak, toplantıda konuşma yaptı.