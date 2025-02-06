DOLAR
35,89 0,04%
EURO
37,27 0,31%
ALTIN
3.306,92 -0,05%
BITCOIN
3.533.071,02 -0,95%

Birlik Haber-Sen Başkanı Budak: Memur ve Emeklilere Refah Payı Talebi

Birlik Haber-Sen Başkanı Ömer Budak, memur maaşlarının enflasyona karşı eridiğini belirterek refah payı talep etti.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 15:04
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 15:10
Birlik Haber-Sen Başkanı Budak: Memur ve Emeklilere Refah Payı Talebi

Birlik Haber-Sen Başkanı Budak'tan Memurlar İçin Refah Payı Çağrısı

Birlik Haberleşme ve İletişim Çalışanları Sendikası (Birlik Haber-Sen) Genel Başkanı Ömer Budak, memur ve memur emeklilerinin maaş artışlarının ocak ayı enflasyonu ile eridiğini belirterek, "Kayıplar telafi edilsin. Yüzde 10 refah payı verilsin. Alım gücü bir an önce iyileştirilsin" talebinde bulundu.

Budak, sendikanın Kızılcahamam'da düzenlediği Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlere de Allah'tan rahmet dileyen Budak, kamu görevlilerinin yaşadığı zorluklara dikkat çekti.

Maaş Artışları Enflasyona Yenik Düştü

Konuşmasında maaş artışlarının yetersiz olduğunu belirten Budak, "2025 yılı itibarıyla memur ve memur emeklilerinin maaşlarında %11,54 artış yaşandı. Ancak bu artış, hafta başında TÜİK tarafından açıklanan %5,03'lük ocak ayı enflasyonu ile eriyip gitti. Market ve pazarda %100'ü bulan enflasyonla karşılaşıyoruz. Milyonlarca memur ve memur emeklisi, geçim sıkıntısı yaşıyor. Enflasyon tüm maaş artışlarını eritmeden harekete geçilmeli," ifadelerini kullandı.

Ali Yalçın'dan Önemli Açıklamalar

Toplantıya katılan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kamu görevlileri ve memur emeklileri için toplu sözleşme sisteminin değiştirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Son toplu sözleşmede kendilerine ilk altı ay için %6, ikinci altı ay için %5 teklif edildiğini belirten Yalçın, "Bunu kabul etmedik. Ne kadar doğru karar verdiğimizi %5'in üzerinde çıkan ocak ayı enflasyonu ile gördük," şeklinde konuştu.

Toplantıya ayrıca Birlik Haber-Sen'in örgütlü olduğu PTT'nin Genel Müdürü Hakan Gülten de katıldı. Gülten, PTT'nin genişleyen faaliyet alanı ile ilgili bilgiler vererek, Türkiye'nin en köklü kurumlarından biri olarak vatandaşların hayatını kolaylaştırmaya devam ettiklerini belirtti.

Birlik Haberleşme ve İletişim Çalışanları Sendikasının (Birlik Haber-Sen) Kızılcahamam'da bir...

Birlik Haberleşme ve İletişim Çalışanları Sendikasının (Birlik Haber-Sen) Kızılcahamam'da bir otelde Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısı düzenlendi. Birlik Haber-Sen Genel Başkanı Ömer Budak, toplantıda konuşma yaptı.

Birlik Haberleşme ve İletişim Çalışanları Sendikasının (Birlik Haber-Sen) Kızılcahamam'da bir...

Birlik Haberleşme ve İletişim Çalışanları Sendikasının (Birlik Haber-Sen) Kızılcahamam'da bir otelde Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısı düzenlendi. Birlik Haber-Sen Genel Başkanı Ömer Budak, toplantıda konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sinan Ateş Cinayet Davasında Sanıkların Yargılanmasına Başlandı: Mustafa Ensar Aykal Tahliye Edildi
2
Yunanistan'da WhatsApp Kullanıcılarına Casus Yazılım İddiası
3
Filistin Başbakanı ve Arap Birliği Genel Sekreteri'nden Gazze'ye Destek Toplantısı
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Asrın Felaketi' Açıklaması: Maliyet 254 Milyar Dolar
5
Trump, Gazze'nin ABD'ye Teslimi ile İlgili Açıklama Yaptı
6
Kastamonu'da Mesleki Eğitim Çalıştayı Başladı
7
İstanbul'da Kaçak Silah Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!

Eskişehir’den Ulaşım Desteği: Ücretsiz Halk Otobüsü Seferleri Başlatıldı

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

THY Açıklandı! 5-6 Şubat Seferleri İptal

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış