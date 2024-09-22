DOLAR
34,09 0%
EURO
38,04 0%
ALTIN
2.874,38 0%
BITCOIN
2.136.210,99 0,76%

Birmingham'daki Silahlı Saldırıda 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Alabama'nın Birmingham kentinde gerçekleşen silahlı saldırıda 4 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 22.09.2024 13:15
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 13:15
Birmingham'daki Silahlı Saldırıda 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Birmingham'daki Silahlı Saldırıda Can Kaybı ve Yaralılar

ABD'nin Alabama eyaletinde, Birmingham kentinde meydana gelen silahlı saldırıda 4 kişi yaşamını yitirdi, 21 kişi ise yaralandı. Bu trajik olay, yürekleri dağladı.

Olayın Detayları

Alabama'nın yerel haber kaynaklarından "AL.com"a göre, olay hakkında bilgi veren polis yetkilisi Truman Fitzgerald, saldırının yerel saatte 23.00 sularında düzenlendiğini açıkladı.

Fitzgerald, "Saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca, 4'ü ağır olmak üzere 21 kişi yaralandı." dedi. Olayın hemen ardından, saldırganın şu an için yakalanamadığını ve olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığını belirtti.

Toplumda Gerginlik ve Endişe

Bu tür olayların bir kez daha yaşanmaması için, yetkililerin acil önlemler alması gerektiği vurgulanıyor. Saldırı sonrası toplumda ciddi bir gerginlik ve endişe hakim.

İLGİLİ HABERLER

O emekliyi yakından ilgilendiriyor! Maaşınız şak diye kesiliyor

2025 Maaş Zammı Beklentisi: Asgari Ücrette Yüzde 44 Zam, Emekli ve Memur Maaşları İçin Yüksek Artış! İşte Masadaki Rakamlar

ŞOK 21 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! Persil Power Jel Deterjan 252 TL'den 160 TL'ye, Elidor Şampuan 122 TL'den 60 TL'ye Düştü

2024 KPSS Puanı Olana Müjde! 2500 Kişilik POMEM Polis Alımı Yapılacak: Şartlar ve Başvuru Detayları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Narin Güran Cinayetinde Şok Gelişme! Yeni Gizli Tanığın Kan Donduran İtirafları Sonrası DNA Aramaları Yapıldı
2
Nevzat Bahtiyar'dan Şok İtiraf: "Narin'in Annesi İlk Günden Öldüğünü Biliyordu"
3
Trabzon'da Taşkın ve Heyelan Sonrası Temizlik Faaliyetleri Sürüyor
4
Isparta'da Hobi Bahçesinde 2 Kilo 200 Gramlık Patlıcan Yetişti
5
Nevşehir'de Turist Taşıyan Minibüs Devrildi: 18 Yaralı
6
Sri Lanka Seçimlerinde Dissanayake Önde, İkinci Tur Yolunda İlk Adımlar Atılıyor
7
İzmir'de Sanatçılardan Filistin'e Destek Yürüyüşü

Konut Kredisi Faizlerinde Büyük Düşüş! Bu 5 Bankadan Uzak Durun 2 Milyona 14,5 Milyon Geri Ödeme: 2 Milyon TL İçin Hangi Banka Daha Avantajlı?

23 Eylül 2024 Pazartesi Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

2025 Maaş Zammı Beklentisi: Asgari Ücrette Yüzde 44 Zam, Emekli ve Memur Maaşları İçin Yüksek Artış! İşte Masadaki Rakamlar

EYT Şartı Kaldırıldı! SGK Girişi 1999-2008 Arası Olanlara 48-49-50 ve 51 Yaşında EYT’siz Erken Emeklilik Fırsatı Geldi

Bankalardan Faizsiz Kredi Müjdesi: 50.000 TL’ye Kadar Sıfır Faizli Kredi ve Nakit Avans Fırsatları

2024 KPSS Puanı Olana Müjde! 2500 Kişilik POMEM Polis Alımı Yapılacak: Şartlar ve Başvuru Detayları

Seni araç sahibi yapacak sıfır faizli krediye ek 40.000 TL bedavaya gelecek

O emekliyi yakından ilgilendiriyor! Maaşınız şak diye kesiliyor

3600 TL ek ödeme alabilemk için son 9 gün! Banka müjdeyi patlattı

O memurların maaşlarında yüzde 25 artış! 15.886 TL artı ödeme imzası atıldı

Dar gelirliye hükümetten yeni ev alma fırsatı! Yüzde 50 indirim ile konut hayalleriniz gerçek olacak

ŞOK 21 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! Persil Power Jel Deterjan 252 TL'den 160 TL'ye, Elidor Şampuan 122 TL'den 60 TL'ye Düştü