Birmingham'daki Silahlı Saldırıda 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Birmingham'daki Silahlı Saldırıda Can Kaybı ve Yaralılar

ABD'nin Alabama eyaletinde, Birmingham kentinde meydana gelen silahlı saldırıda 4 kişi yaşamını yitirdi, 21 kişi ise yaralandı. Bu trajik olay, yürekleri dağladı.

Olayın Detayları

Alabama'nın yerel haber kaynaklarından "AL.com"a göre, olay hakkında bilgi veren polis yetkilisi Truman Fitzgerald, saldırının yerel saatte 23.00 sularında düzenlendiğini açıkladı.

Fitzgerald, "Saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca, 4'ü ağır olmak üzere 21 kişi yaralandı." dedi. Olayın hemen ardından, saldırganın şu an için yakalanamadığını ve olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığını belirtti.

Bu tür olayların bir kez daha yaşanmaması için, yetkililerin acil önlemler alması gerektiği vurgulanıyor. Saldırı sonrası toplumda ciddi bir gerginlik ve endişe hakim.