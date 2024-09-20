Birol Ekici Kırklareli'nden Şırnak'a Uğurlandı

Vali Birol Ekici Kırklareli'nden Uğurlandı

Şırnak Valiliği'ne atanan Birol Ekici, Kırklareli'nden dikkat çekici bir törenle ayrıldı. Valilik önünde gerçekleştirilen veda töreninde, Ekici ile son kez bir araya gelmek isteyen birçok kişi yoğun bir kalabalık oluşturdu.

Duygusal Veda Anları

Polis mangasını selamlayan Ekici, törende yaptığı konuşmasında, 2 yıl 4 ay boyunca görev yaptığı Kırklareli'den hüzünle ayrıldığını belirtti. Kırklareli'nin kendisi için özel bir yerde olduğunu ifade eden Ekici, 'Devleti yaşat ki insan yaşasın' anlayışıyla görev yaptığını kaydetti.

İnsanlarla Bağ Kurmak Önemli

Kentte pek çok güzel dostluklar edindiğini dile getiren Ekici, "Neredeyse şehrin tamamını tanıdım ve mümkün olduğu kadar kimsesizlerin kimsesi olmaya çalıştım. Birçok kişiyle geçirdiğim zamanlarda, daha önceki valilerle bu kadar zaman geçirdiklerini duydum." şeklinde konuştu.

Yeni Görev Heyecanı

Sürekli olarak vatandaşlarla iç içe olmaya gayret ettiğini vurgulayan Ekici, "Şırnak'ta da aynı anlayışla görev yapacağım." diyerek yeni görevine olan heyecanını dile getirdi.

Ayrılırken duygusal anlar yaşayan Ekici, "Ben buranın hemşerisi oldum, sevdiklerim burada. Gittiğim yerde de ülkem ve milletime hizmet edeceğim. Kırklareli’nin benim kalbimdeki yeri her zaman ayrı olacak." dedi.

Konuşmasının ardından, Ekici, protokol üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlarla tek tek vedalaşarak Kırklareli'nden ayrıldı.

Şırnak Valiliğine atanan Birol Ekici, valilik önünde düzenlenen törenle Kırklareli'nden ayrıldı. Vali Ekici, törende protokol üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlarla vedalaştı.

Şırnak Valiliğine atanan Birol Ekici, valilik önünde düzenlenen törenle Kırklareli'nden ayrıldı. Vali Ekici, törende protokol üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlarla vedalaştı.

Şırnak Valiliğine atanan Birol Ekici, valilik önünde düzenlenen törenle Kırklareli'nden ayrıldı. Vali Ekici, törende protokol üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlarla vedalaştı.

Şırnak Valiliğine atanan Birol Ekici, valilik önünde düzenlenen törenle Kırklareli'nden ayrıldı. Vali Ekici, törende protokol üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlarla vedalaştı.

Şırnak Valiliğine atanan Birol Ekici, valilik önünde düzenlenen törenle Kırklareli'nden ayrıldı. Vali Ekici, törende protokol üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlarla vedalaştı.