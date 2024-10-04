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Bisikletsiz Kalması Üzerine Yürek Yakan Video, Batman'da Yenilikçi Bir Çözümle Sonuçlandı

Batman'da çalınan bisikletine karşı oluşturduğu kampanya ile dikkat çeken çiğ köfteciye yeni bir bisiklet hediye edildi.

Yayın Tarihi: 04.10.2024 22:02
Güncelleme Tarihi: 04.10.2024 22:02
Bisikletsiz Kalması Üzerine Yürek Yakan Video, Batman'da Yenilikçi Bir Çözümle Sonuçlandı

Batman'da Çiğ Köfteciye Yeni Bisiklet Hediye Edildi

Batman'da bir çiğ köfteci, çalınan bisikleti için sosyal medyada çektiği video ile hem komik hem de duygusal bir çağrıda bulunmuştu. Ekinci, "Bisikletim benim ayağımdı. Hırsız belki vicdana gelir, tekrar getirir dedim ama…" şeklinde bir açıklamada bulunmuştu.

Vali Canalp'tan Destek Geldi

Batman Valisi Ekrem Canalp, bu video sonrası harekete geçti ve Ekinci'ye yeni bir bisiklet hediye edildi. Ekinci'nin bisikleti, Bahçelievler Mahallesi'ndeki evinin önünde çalınmıştı. Vali Canalp, Ekinci'nin nezaketine değinerek, "Batmanlılar her zaman nezaketli insanlardır" dedi.

Bakan Yerlikaya'dan Çiğ Köfte Jestleri

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ekinci'ye bisiklet hediye edilmesi üzerine Vali Canalp ile telefon görüşmesi yaptı. Yerlikaya, çiğ köfteleri de alarak Batmanlılara dağıtılması talimatını verdi.

Ekinci'nin Teşekkür Mesajı

İdris Ekinci, yaşadığı olayı anlatarak, "Bisikletim çalındığında her şeyimle ona bağımlıydım. Sayın Valimize ve İçişleri Bakanımıza çok teşekkür ediyorum" sözleriyle minnet duygusunu ifade etti.

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