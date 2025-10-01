Bişkek'te Dünya Yaşlılar Günü'nde Yaşlılara Ücretsiz Sağlık Taraması

Yayın Tarihi: 01.10.2025 16:22
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 16:40
Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte yaşlı bireyler kapsamlı bir sağlık kontrolünden geçirildi. Organizasyon, Çalışma, Sosyal Güvenlik ve Göç Bakanlığı, Bişkek Büyükşehir Belediyesi, Kırgız Kızılayı ve Yaşlılar Bilgi Erişim Merkezi işbirliğiyle ve 'Gönülden Gönüle' temasıyla açık havada gerçekleştirildi.

Yağmurlu havaya rağmen etkinliğe katılan yaşlıların kan şekeri ve tansiyon ölçümleri yapıldı. Sağlık görevlileri, katılımcılara Alzheimer ve Kovid-19 hastalıklarına ilişkin bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirdi ve koruyucu sağlık önlemleri hakkında bilgi verdi.

Etkinlik kapsamında ziyaretçiler arasında satranç turnuvaları düzenlendi, şarkılar söylendi ve yaşlıların el emeğiyle hazırladığı yün ve keçe ürünler sergilenerek satışa sunuldu. Ayrıca el işini teşvik etmek amacıyla çeşitli atölye çalışmaları da yapıldı.

Çalışma Bakan Yardımcısı: Nesiller arası bağlara katkı

Çalışma, Sosyal Güvenlik ve Göç Bakan Yardımcısı Ainura Orozbayeva, AA muhabirine yaptığı açıklamada etkinliğin yaşlılara duyulan saygı ve minnettarlığın bir sembolü haline geldiğini ve nesiller arası bağların güçlenmesine katkı sağladığını belirtti.

Bişkek Belediyesi: Yalnız yaşayan yaşlılara kapsamlı destek

Bişkek Belediye Başkan Yardımcısı Viktoriya Mozgaçeva, başkentte yalnız yaşayan yaşlılara yönelik gıda temini, ev temizliği, yemek hazırlığı, tatil organizasyonu ve sağlık desteği gibi hizmetlerin sağlandığını; bu desteklerin hem ulusal hem de yerel bütçelerden maddi katkı ile desteklendiğini aktardı.

Yeni ulusal program beklentisi

Yaşlılar Bilgi Erişim Merkezi Başkanı Svetlana Baştovenko, hükümetten 2025-2030 dönemini kapsayan 'Halkın Aktif Uzun Ömürlülüğü' adlı yeni bir ulusal programın hayata geçirilmesini beklediklerini söyledi.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, yaşlı bireyler sağlık taramasından geçirildi. Çalışma, Sosyal Güvenlik ve Göç Bakanlığı, Bişkek Büyükşehir Belediyesi, Kırgız Kızılayı ve Yaşlılar Bilgi Erişim Merkezi işbirliğinde, "Gönülden Gönüle" temasıyla açık hava etkinliği düzenlendi.

