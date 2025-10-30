Bişkek'te Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. Yılı Resepsiyonu

Bişkek'te Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yılı resepsiyonla kutlandı; Büyükelçi Ökem ev sahipliğinde üst düzey Kırgız yetkililer katıldı, Erdoğan'ın mesajı okundu.

Yayın Tarihi: 30.10.2025 06:29
Güncelleme Tarihi: 30.10.2025 06:29
Büyükelçi Mekin Mustafa Kemal Ökem ev sahipliğinde resmi kutlama

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yılı, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen resmi resepsiyonla kutlandı.

Resepsiyona Büyükelçi Mekin Mustafa Kemal Ökem ev sahipliği yaptı. Törene Dışişleri Bakan Yardımcısı Meder Abakirov, Eğitim Bakanı Dogdurgul Kendirbayeva, Bilim, Yüksek Öğretim ve İnovasyon Bakanı Baktiyar Orozov, Anayasa Mahkemesi Başkanı Emil Oskonbayev ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Üyesi Apas Cumagulov ile bürokratlar, uluslararası kurum temsilcileri, askeri ve güvenlik yetkilileri, diplomatlar ve çok sayıda davetli katıldı.

Programda İstiklal Marşı ve Kırgızistan Milli Marşı okundu, ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajı okundu.

Büyükelçi Ökem konuşmasında: "Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yıl dönümünü bugün sizlerle birlikte kutlamaktan mutluluk duyuyorum. Cumhuriyet coşkumuzu paylaşarak bizleri onurlandırdığınız için size teşekkür ederim. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve dava arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyoruz." dedi.

Ökem, iki ülke ilişkilerinde sağlık, eğitim, bilim, ekonomi, ticaret ve yatırım alanlarındaki işbirliğine vurgu yaparak şunları söyledi: "Kırgızistan'ın bağımsızlığını tanıyan ve bu topraklarda büyükelçilik açan ilk ülke Türkiye Cumhuriyeti'dir. Kırgızistan'ın bağımsızlığından bu yana ilişkilerimizin tüm yönleriyle gelişmesini görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz."

Dışişleri Bakan Yardımcısı Meder Abakirov ise, "Türkiye Cumhuriyeti, Kırgız Cumhuriyeti için kardeş bir ülke, önemli ve güvenilir bir ortaktır. Türkiye, Kırgızistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülke olduğu, devletimizin bağımsızlık yolundaki ilk adımlarında destek sağladığı her zaman hatırımızdadır. Ülkelerimizin arasındaki dostane ve stratejik ilişkiler her geçen yıl daha da güçlenmektedir." ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yılı Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem'in ev sahipliğinde bir otelde verilen resepsiyona, Kırgızistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Meder Abakirov, Eğitim Bakanı Dogdurgul Kendirbayeva, Bilim, Yüksek Öğretim ve İnovasyon Bakanı Baktiyar Orozov, Anayasa Mahkemesi Başkanı Emil Oskonbayev, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Üyesi Apas Cumagulov, bürokratlar, uluslararası kurumların yetkilileri, askeri ve güvenlik yetkilileri, diplomatlar ve çok sayıda davetli katıldı.

