Bişkek'te Üniversitelerde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı

KTMÜ ve BDÜ'de sergi, konferans, konser ve zeybekle 29 Ekim kutlandı; Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yılı üniversitelerde coşkuyla anıldı.

Yayın Tarihi: 30.10.2025 12:14
Güncelleme Tarihi: 30.10.2025 12:14
Bişkek'te Üniversitelerde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Bişkek'te üniversitelerde 29 Ekim coşkusu

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) ve Bişkek Devlet Üniversitesi'nde (BDÜ) bir dizi etkinlik düzenlendi.

Manas Üniversitesi'nde sergi, konferans ve konser

KTMÜ'nün Cengiz Aytmatov Kampüsü'ndeki Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Galerisi'nde akademisyenler ve öğrenciler tarafından hazırlanan 'Cumhuriyet' adlı karma resim sergisi açıldı. Sergide yer alan eserlerin çoğunluğunda Mustafa Kemal Atatürk betimlendi.

Etkinlikler, Kongre ve Kültür Merkezi Konferans Salonu'ndaki kutlama programıyla devam etti. Programın açılışında Türkiye ve Kırgızistan'ın milli marşları seslendirildi. KTMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmet Altıntaş, Cumhuriyet'in kuruluş sürecini ve bu süreçte yapılan fedakârlıkları anlattı.

Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Enis Şahin, '102. Yılında Cumhuriyet' başlıklı konferans verdi. Üniversitenin Türk Dünyası Orkestrası konseri beğeni topladı; kampüsteki Cumhuriyet Caddesi'nde düzenlenen fener alayında Türk dünyasının bayrakları dalgalandırıldı.

Bişkek Devlet Üniversitesi'nde kutlama ve zeybek

Bişkek Devlet Üniversitesi'ndeki program da iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı. Öğrenciler, video gösterimiyle Cumhuriyet'in kuruluşunu anlattı, zeybek oyunu sergiledi, İzmir Marşı'nı seslendirdi ve 'Cumhuriyet' temalı şiirler okudu.

BDÜ Rektörü Prof. Dr. Mirlan Dıldayev, Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, 'Türk devleti bize kardeş ve dost ülkedir. Dinimiz, dilimiz, yazımız bir. Kardeş halklarıyız. Avrasya'da kendi devletlerini kuran halkız.' ifadelerini kullandı.

Katılımcılar ve mesajlar

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Kürşat Dulkadır, ortak kültür, gelenek ve göreneklere vurgu yaparak, Türkiye Cumhuriyeti'nin 29 Ekim 1923 tarihinde ilan edildiğini hatırlattı ve 'Bu programı düzenlemeniz, bizi misafir etmeniz bizi duygulandırdı. Size bu konuda çok teşekkür ediyoruz.' dedi.

Etkinliklere TİKA Bişkek Program Koordinatörü Mehmet Bodur, Türkiye Türkçesi Eğitim Merkezi (TTÖMER) Müdürü İlyas Süt, Türkçe öğretmenleri ve üniversite öğrencileri katıldı.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla...

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) ve Bişkek Devlet Üniversitesi'nde (BDÜ) bir dizi etkinlik düzenlendi.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ 500 Bin Konut: Emeklilere %20 Kontenjan ve 1+1 / 2+1 Daireler

Trump-Şi Zirvesi Busan'da: Fentanil Tarifesi İndirildi, Soya Fasulyesi Alımları Başlıyor

Eşref Rüya'da Kriz: Çağatay Ulusoy Ayrılığı ve Final İddiaları

Emlak Vergisi 2. Taksit Başlıyor: Son Ödeme Tarihi ve Ödeme Rehberi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tekirdağ Çorlu'da Silahlı Kavga: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
2
Ağrı Doğubayazıt'ta 10 Bin Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi, 2 Tutuklu
3
Kırklareli'de Derya Bulut Makam Aracıyla Yaşlı Kadını Hastaneye Ulaştırdı
4
Keller‑Sutter: "Filistin Devleti'ni tanımak İsviçre için sürecin sonu olacaktır"
5
Çıldır Gölü'nde Dondurucu Soğukta Araçla Gezinti
6
Bakan Tunç: Terörle Mücadelede Huzurlu Bir Gelecek için Kararlıyız
7
Çin ve İran Dışişleri Bakanları Pekin'de Stratejik Görüşme Gerçekleştirdi

Kış Lastiği Zorunluluğu Öne Çekildi: 15 Kasım 2025'te Başlıyor

VGM Burs Sonuçları 2025-2026 Ne Zaman Açıklanacak?

31 Ekim 2025 Cuma: Halloween bugün mü? Cadılar Bayramı coşkusu başladı

Emlak Vergisi 2. Taksit Başlıyor: Son Ödeme Tarihi ve Ödeme Rehberi

Deli Dana Alarmı: Bolu'da vCJD Pozitif Vaka — Ankara'dan Sonra İkinci Teşhis

TCMB, Papara'nın Faaliyet İznini İptal Etti — Milyonları Etkileyen Karar

Ehliyet Yenilemede Son Çağrı: Süre Uzatıldı mı? 15 TL Yerine 7.437 TL Riski

Eşref Rüya'da Kriz: Çağatay Ulusoy Ayrılığı ve Final İddiaları

TOKİ 500 Bin Konut: Emeklilere %20 Kontenjan ve 1+1 / 2+1 Daireler

Veliaht 8. Bölüm: Timur, Muharrem Kaptan'ın Ölümünün Peşinde

Trump-Şi Zirvesi Busan'da: Fentanil Tarifesi İndirildi, Soya Fasulyesi Alımları Başlıyor

Meteoroloji Duyurdu: Pastırma Sıcakları Kasım'ın İlk Günlerinde