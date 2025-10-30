Bişkek'te Üniversitelerde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Bişkek'te üniversitelerde 29 Ekim coşkusu

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) ve Bişkek Devlet Üniversitesi'nde (BDÜ) bir dizi etkinlik düzenlendi.

Manas Üniversitesi'nde sergi, konferans ve konser

KTMÜ'nün Cengiz Aytmatov Kampüsü'ndeki Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Galerisi'nde akademisyenler ve öğrenciler tarafından hazırlanan 'Cumhuriyet' adlı karma resim sergisi açıldı. Sergide yer alan eserlerin çoğunluğunda Mustafa Kemal Atatürk betimlendi.

Etkinlikler, Kongre ve Kültür Merkezi Konferans Salonu'ndaki kutlama programıyla devam etti. Programın açılışında Türkiye ve Kırgızistan'ın milli marşları seslendirildi. KTMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmet Altıntaş, Cumhuriyet'in kuruluş sürecini ve bu süreçte yapılan fedakârlıkları anlattı.

Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Enis Şahin, '102. Yılında Cumhuriyet' başlıklı konferans verdi. Üniversitenin Türk Dünyası Orkestrası konseri beğeni topladı; kampüsteki Cumhuriyet Caddesi'nde düzenlenen fener alayında Türk dünyasının bayrakları dalgalandırıldı.

Bişkek Devlet Üniversitesi'nde kutlama ve zeybek

Bişkek Devlet Üniversitesi'ndeki program da iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı. Öğrenciler, video gösterimiyle Cumhuriyet'in kuruluşunu anlattı, zeybek oyunu sergiledi, İzmir Marşı'nı seslendirdi ve 'Cumhuriyet' temalı şiirler okudu.

BDÜ Rektörü Prof. Dr. Mirlan Dıldayev, Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, 'Türk devleti bize kardeş ve dost ülkedir. Dinimiz, dilimiz, yazımız bir. Kardeş halklarıyız. Avrasya'da kendi devletlerini kuran halkız.' ifadelerini kullandı.

Katılımcılar ve mesajlar

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Kürşat Dulkadır, ortak kültür, gelenek ve göreneklere vurgu yaparak, Türkiye Cumhuriyeti'nin 29 Ekim 1923 tarihinde ilan edildiğini hatırlattı ve 'Bu programı düzenlemeniz, bizi misafir etmeniz bizi duygulandırdı. Size bu konuda çok teşekkür ediyoruz.' dedi.

Etkinliklere TİKA Bişkek Program Koordinatörü Mehmet Bodur, Türkiye Türkçesi Eğitim Merkezi (TTÖMER) Müdürü İlyas Süt, Türkçe öğretmenleri ve üniversite öğrencileri katıldı.

