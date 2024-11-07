Bişkek'te Yunus Emre Enstitüsü Açıldı

Kırgızistan'da Türk Kültürü İçin Yeni Bir Merkez

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, Türk kültürünü ve dilini tanıtmayı amaçlayan Yunus Emre Enstitüsü resmi olarak açıldı.

Açılış Töreni Detayları

Enstitünün açılışı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5-6 Kasım tarihlerinde Kırgızistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında gerçekleşti.

Açılış programında, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Aliy ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serkan Kayalar yer aldı.

Kültürel Bağları Güçlendirme Hedefi

Yunus Emre Enstitüsü, Kırgızistan'daki açılışı ile birlikte, dünya genelinde 68 ülkede 92 kültür merkezine ulaşmış oldu. Bu enstitü, Türk kültürünü tanıtmak ve iki ülke arasındaki kültürel bağları güçlendirmek amacıyla kuruldu.

Merkezde Vermeyi Planladığı Hizmetler

Yunus Emre Enstitüsü’nün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türkçe kursları, kültürel ve sanatsal etkinliklerle hizmet verecek olan merkez, Bişkek’te Türk kültürüne ilgi duyan herkesin yeni buluşma noktası olacak" ifadelerine yer verildi.