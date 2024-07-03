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Bismil'de kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı! 1 kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Ercan Şen yaşamını kaybetti, bir kişi yaralandı

Yayın Tarihi: 03.07.2024 22:13
Güncelleme Tarihi: 03.07.2024 22:13
Bismil'de kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı! 1 kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucunda araç sürücüsü Ercan Şen hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

Kaza, Bismil ilçesi Köseli Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Ercan Şen'in kullandığı 21 TM 031 plakalı hafif ticari araç, henüz sürücüsünün ismi belirlenemeyen 21 AFG 744 plakalı kamyon ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar büyük hasar gördü.

kaza

1 KİŞİ YAŞAMINI KAYBETTİ, 1 KİŞİ YARALANDI

Kazada, hafif ticari araç sürücüsü Ercan Şen yaşamını kaybederken, araçta bulunan İbrahim G. (76) ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ve polis sevk edildi. Yaralılar, sıkıştıkları yerden kurtarılarak ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Bismil Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralılar arasında yer alan Ercan Şen, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şen'in cenazesi, otopsi için hastanenin morguna götürüldü. Diğer yandan, İbrahim G.'nin sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi.

Kaza sonrasında, yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı. Kazanın detayları ve sorumlularıyla ilgili olarak incelemeler sürdürülüyor.

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