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Bitkin Kartal Erzurum'da Jandarma Tarafından Koruma Altına Alındı

Erzurum'un Karayazı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bulunan kartal, bakım sonrası doğaya bırakılacak.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 16:21
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 16:27
Bitkin Kartal Erzurum'da Jandarma Tarafından Koruma Altına Alındı

Erzurum'da Koruma Altına Alınan Kartal Doğaya Kavuşacak

Erzurum'un Karayazı ilçesinde jandarma ekipleri, Tosunlu Mahallesi'nde devriye esnasında bitkin halde bir kartal buldu. Olayın ardından bölgedeki Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) tarafından koruma altına alınan kartal, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, bulunduktan sonra derhal sağlık kontrolüne tabi tutulan kartal, gerekli bakım ve tedavi süreçlerinin tamamlanmasının ardından doğal yaşam alanına salınacak.

Bu tür olayların, yaban hayatının korunmasının önemi açısından son derece kritik olduğu vurgulandı.

Erzurum'un Karayazı ilçesinde jandarma ekiplerince bitkin halde bulunan kartal, bakım ve...

Erzurum'un Karayazı ilçesinde jandarma ekiplerince bitkin halde bulunan kartal, bakım ve tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.

Erzurum'un Karayazı ilçesinde jandarma ekiplerince bitkin halde bulunan kartal, bakım ve...

Erzurum'un Karayazı ilçesinde jandarma ekiplerince bitkin halde bulunan kartal, bakım ve tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.

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