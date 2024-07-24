Bitkisel Üretimde Yeni Dönem: Stratejik Ürün Planlaması

Stratejik Ürün Planlaması Başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, bitkisel üretim planlaması hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı, bu planlamanın Eylül ayından itibaren başlayacağını ve 13 stratejik ürün üzerinde yoğunlaşılacağını ifade etti.

Hedeflenen Ürünler

Planlama sürecinde odaklanılacak ürünler arasında hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar yer alıyor. Bu stratejik ürünler, ülkenin tarımsal üretim kapasitesini artırmak ve gıda güvenliğini sağlamak amacıyla belirlendi.

Bakan Yumaklı, bu adımlarla birlikte tarımsal ürünlerin daha etkin bir şekilde yönetileceğini ve çiftçilerin bu süreçten olumlu katkılar alacağını vurguladı.