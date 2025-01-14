Bitlis Belediye Başkanı Tanğlay, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında Yer Aldı

Başkan Tanğlay, 'Yılın Kareleri' Oylamasında

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Bu önemli etkinlik, yıl boyunca ajans tarafından çekilen en dikkat çekici fotoğrafları seçmek amacıyla gerçekleştiriliyor.

Tanğlay, etkinliğe katılmanın kendisi için bir onur olduğunu ifade ederek, görsel sanatların toplum üzerindeki etkisine vurgu yaptı. Katılımcılar arasında yer alarak, Bitlis'in doğal güzelliklerini ve kültürel zenginliklerini bir kez daha ön plana çıkarmayı hedefliyor.

Oylama sürecinin, fotoğrafların değerini arttırdığına dikkat çeken Tanğlay, Anadolu Ajansı'nın bu tür projeleriyle hem sanatı hem de toplumu buluşturduğunu belirtti.

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.