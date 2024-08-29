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Bitlis Belediyesi Güneş Enerjisi ile Tasarruf Sağlıyor

Bitlis Belediyesi, 35 bin dönüm alanda kurduğu güneş enerjisi santrali ile enerji maliyetlerini %75 azaltmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 29.08.2024 10:44
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 11:07
Bitlis Belediyesi Güneş Enerjisi ile Tasarruf Sağlıyor

Bitlis Belediyesi Güneş Enerjisi Santrali ile Enerji İhtiyacını Karşılıyor

Bitlis Belediyesi, elektrik gereksiniminin büyük kısmını Tatlıkaynak köyünde bulunan 35 bin dönümlük güneş enerjisi santralinden (GES) sağlıyor. Bu santral, belediyenin elektrik masraflarında önemli bir tasarruf sağlıyor.

Enerji Üretimi ve Tasarruf Hedefleri

Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, GES'te 2,1 megavat enerji üretimi gerçekleştirildiğini açıkladı. Hedeflerinin santrali büyütmek olduğunu vurgulayan Tanğlay, bu proje sayesinde belediyenin enerji giderlerini kayda değer bir biçimde azalttıklarını belirtti.

Gelecek Planları ve Ek Gelir Potansiyeli

Tanğlay, projeden elde edilecek ek gelirlerin ileride belediyeye katkı sağlayacağını ifade etti ve şöyle konuştu: "Belediyemizin tükettiği enerjinin %75'ini karşılıyoruz. 1 megavat daha üretim yapmayı düşünüyoruz. Enerjinin tamamını kendimiz üretip, belediyemizin enerji giderini kasada tutacağız. Enerjinin bu kadar kıymetli olduğu bir dönemde, belediyenin yaptığı bu proje çok değerli hale geldi. Artık enerjiye para ödemeyeceğiz."

Bitlis Belediyesi, elektrik ihtiyacının büyük bölümünü 35 bin dönüm alana kurduğu güneş enerjisi...

Bitlis Belediyesi, elektrik ihtiyacının büyük bölümünü 35 bin dönüm alana kurduğu güneş enerjisi santralinden (GES) karşılıyor.

Bitlis Belediyesi, elektrik ihtiyacının büyük bölümünü 35 bin dönüm alana kurduğu güneş enerjisi...

Bitlis Belediyesi, elektrik ihtiyacının büyük bölümünü 35 bin dönüm alana kurduğu güneş enerjisi santralinden (GES) karşılıyor.

Bitlis Belediyesi, elektrik ihtiyacının büyük bölümünü 35 bin dönüm alana kurduğu güneş enerjisi...

Bitlis Belediyesi, elektrik ihtiyacının büyük bölümünü 35 bin dönüm alana kurduğu güneş enerjisi santralinden (GES) karşılıyor.

Bitlis Belediyesi, elektrik ihtiyacının büyük bölümünü 35 bin dönüm alana kurduğu güneş enerjisi...

Bitlis Belediyesi, elektrik ihtiyacının büyük bölümünü 35 bin dönüm alana kurduğu güneş enerjisi santralinden (GES) karşılıyor.

Bitlis Belediyesi, elektrik ihtiyacının büyük bölümünü 35 bin dönüm alana kurduğu güneş enerjisi...

Bitlis Belediyesi, elektrik ihtiyacının büyük bölümünü 35 bin dönüm alana kurduğu güneş enerjisi santralinden (GES) karşılıyor.

Bitlis Belediyesi, elektrik ihtiyacının büyük bölümünü 35 bin dönüm alana kurduğu güneş enerjisi...

Bitlis Belediyesi, elektrik ihtiyacının büyük bölümünü 35 bin dönüm alana kurduğu güneş enerjisi santralinden (GES) karşılıyor.

Bitlis Belediyesi, elektrik ihtiyacının büyük bölümünü 35 bin dönüm alana kurduğu güneş enerjisi...

Bitlis Belediyesi, elektrik ihtiyacının büyük bölümünü 35 bin dönüm alana kurduğu güneş enerjisi santralinden (GES) karşılıyor.

Bitlis Belediyesi, elektrik ihtiyacının büyük bölümünü 35 bin dönüm alana kurduğu güneş enerjisi...

Bitlis Belediyesi, elektrik ihtiyacının büyük bölümünü 35 bin dönüm alana kurduğu güneş enerjisi santralinden (GES) karşılıyor.

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