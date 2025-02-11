Bitlis Cezaevinde Hükümlüler Mesleki Kurslarla Geleceğe Hazırlanıyor

Hükümlü ve Tutuklular Mesleki Kurslarla Geleceğe Hazırlanıyor

Bitlis'teki E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan hükümlü ve tutuklular, düzenlenen mesleki kurslarla hem meslek öğreniyor hem de zamanlarını verimli bir şekilde değerlendiriyor.

Kurslar ile Üretime Katkı

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle başlatılan mesleki kurslar, hükümlü ve tutukluların gelişimi için büyük bir fırsat sunuyor.

Cezaevinde oluşturulan atölyelerde verilen aşçılık, filografi, seramik uygulama, fayans-karo ve bakır işleme eğitimleri, hükümlülerin mesleklerinin inceliklerini öğrenmelerine yardımcı oluyor.

Hedef: Yeniden Sosyal Hayata Kazandırmak

Bitlis E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Zafer Günaydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurumda çeşitli iyileştirme programları yürütüldüğünü belirtti. Günaydın, bu programlar sayesinde hükümlülerin yeniden suç işlemesini önlemeyi hedeflediklerini vurgulayarak, açıkılan kursların büyük bir katkı sağladığını kaydetti.

Günaydın, "Kurumumuzda usta öğretici görevlendiren İl Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüyle en son aşçılık, filografi tekniği ve seramik uygulama kursu açtık. Hükümlü ve tutuklular bu kurslardan edindikleri bilgi ve becerilerle, tahliye olduklarında veya Açık Ceza İnfaz Kurumuna geçtiklerinde daha nitelikli işlerde çalışabilirler." dedi.

Kurslardan Memnuniyet

Kur'an-ı Kerim okuma kursunun da devam ettiğini ifade eden Günaydın, hem kadın hem de erkek hükümlülerin kurslara katıldığını söyledi. Bakır işleme atölyesinde 3 hükümlünün çalıştığını belirten Günaydın, üretilen ürünlerin genellikle Ceza İnfaz Kurumlarına bağlı mağazalarda satışa sunulduğunu dile getirdi.

Hükümlülerden Eğitim Yorumları

Filografi kursuna katılan tutuklu Y.C., "Kurslar sayesinde iyi vakit geçiriyoruz. Burada meslek öğrendik. Öğrendiğimiz mesleği dışarıda yapabileceğiz. Kurslardan memnun kaldım." ifadelerini kullandı.

Seramik uygulama kursuna katılan tutuklu A.B. de, "Bu kurs sayesinde meslek öğrendim. Dışarı çıkınca da bu işi yapacağım. Yetkililer iyileştirme programlarıyla buradakilere çok yardımcı oluyorlar." dedi.

Bakır işleme atölyesinde 7 aydır çalışan tutuklu H.G. ise, "Burada vakit geçirmek bize iyi geliyor. Kurs, geçimimizi sağlamada bir nebze de olsa yardımcı oluyor." şeklinde konuştu.

Bitlis'te E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan hükümlü ve tutuklular, açılan kurslarda hem meslek öğreniyor hem de üretime katkı sağlıyor. Cezaevinde oluşturulan atölyelerde verilen aşçılık, filografi, seramik uygulama, fayans-karo ve bakır işleme eğitimlerine katılan hükümlü ve tutuklular, mesleğin inceliklerini öğreniyor.

Bitlis'te E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan hükümlü ve tutuklular, açılan kurslarda hem meslek öğreniyor hem de üretime katkı sağlıyor. Cezaevinde oluşturulan atölyelerde verilen aşçılık, filografi, seramik uygulama, fayans-karo ve bakır işleme eğitimlerine katılan hükümlü ve tutuklular, mesleğin inceliklerini öğreniyor.