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Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Elmastaş, Yılın Kareleri Oylaması'nda

Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği Yılın Kareleri oylamasında yer aldı.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 15:27
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 15:27
Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Elmastaş, Yılın Kareleri Oylaması'nda

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Elmastaş, Yılın Kareleri Oylaması'na Katıldı

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği Yılın Kareleri oylamasına katılarak fotoğraf ve habercilik alanında önemli bir etkinliğe destek verdi.

Rektör Elmastaş, bu yıl 11. kez gerçekleştirilen organizasyonda jüri üyeleri ve diğer katılımcılarla bir araya geldi. Oylama sürecinde, alanında uzman isimler, yıl boyunca çekilmiş olan etkileyici kareleri değerlendirme fırsatı bulacak.

Bu etkinlik, gazeteciliğin önemli bir parçası olan fotoğrafçılığı ön plana çıkararak, toplumsal olayların görsel hafızasını yaratmayı amaçlıyor. Rektör Elmastaş’ın bu tür organizasyonlara katılımı, üniversitenin ve öğrencilerin kültürel gelişimine katkı sağlamaktadır.

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