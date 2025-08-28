DOLAR
Bitlis Hizan: Yelkıran'da Ağaçlık Alanda Yangın Söndürüldü

Bitlis'in Hizan ilçesi Yelkıran köyünde çıkan ağaçlık alan yangını, itfaiye ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 20:00
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 20:20
Bitlis Hizan: Yelkıran'da Ağaçlık Alanda Yangın Söndürüldü

Bitlis Hizan: Yelkıran'da Ağaçlık Alanda Yangın Söndürüldü

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı

Bitlis'in Hizan ilçesine 35 kilometre uzaklıktaki Yelkıran köyü yakınlarındaki ağaçlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler, bölgede yoğun duman oluşmasına yol açtı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve Orman Müdürlüğü ekipleri, koordineli müdahaleleri sonucunda yangını söndürdü.

Yangının söndürüldüğü bildirildi.

Bitlis'in Hizan ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Bitlis'in Hizan ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Bitlis'in Hizan ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle...

