Bitlis Hizan: Yelkıran'da Ağaçlık Alanda Yangın Söndürüldü
Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı
Bitlis'in Hizan ilçesine 35 kilometre uzaklıktaki Yelkıran köyü yakınlarındaki ağaçlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler, bölgede yoğun duman oluşmasına yol açtı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve Orman Müdürlüğü ekipleri, koordineli müdahaleleri sonucunda yangını söndürdü.
Yangının söndürüldüğü bildirildi.
