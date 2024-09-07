Bitlis'in Güroymak İlçesinde Şiddetli Sağanak Sonrası Evler Hasar Gördü

Bitlis'te Sağanak Yağış Felakete Yol Açtı

Bitlis'in Güroymak ilçesinde gerçekleşen şiddetli sağanak yağış, özellikle Oduncular köyünde olumsuz etkilere yol açtı. Akşam saatlerinde başlayan yağmur, köyde taşkınlara sebep oldu ve bu durum sonucunda 3 evde hasar meydana geldi.

AFAD ve Jandarma Ekipleri Görev Başında

Olayın ardından AFAD ve jandarma ekipleri, bölgeye intikal ederek gerekli müdahaleleri gerçekleştirdi. Köyde Devlet Su İşleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Tarım ve Orman müdürlüklerine bağlı uzman ekiplerin de durum tespiti yapacağı bildirildi.

Köydeki vatandaşların durumu ve hasar tespiti için çalışmalar devam ederken, yetkililer olası ikinci bir olumsuzluğa karşı tedbir almaya devam ediyor.