Bitlis'in Kuş Cenneti Buzla Kaplandı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Kuş Cenneti'nin Durumu

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yoğun kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava, Vali Uğur Boran Kuş Cennetindeki sulak alanın büyük bölümünü buzla kapladı. Bu durum, yaşamı olumsuz etkileyerek ilçedeki doğal güzellikleri de değiştirdi.

Kuş Cenneti'nin Özellikleri

Ahlat'taki Yamanlar Mahallesi mevkisinde yer alan bu doğal alan, yaz aylarında birçok kuş türünün uğrak yeri olma özelliğine sahiptir. Ancak, bu soğuk hava koşulları nedeniyle sulak alanın yüzeyi tamamen buzla kaplanmış durumda.

Seyrine doyum olmayan manzarası ile dikkat çeken sulak alan, havadan çekilen görüntülerle adeta bir doğal tabloyu andırıyor.