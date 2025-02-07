Bitlis Merkezli Fuhuş Operasyonunda 9 Şüpheli Yakalandı

Bitlis, Van ve Antalya'da Fuhuş Çetesi Çökertildi

Bitlis, Van ve Antalya'da düzenlenen kapsamlı fuhuş operasyonu sonucu 9 şüpheli gözaltına alındı ve 12 kadın kurtarıldı. Yerel valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde gerçekleştirilen bu operasyonda, çetenin yüksek maaş vaadiyle kandırdığı kadınları fuhşa zorladığı belirlendi. Üç ay süren teknik ve fiziki takip sonrası, bu kişilerin internet üzerinden verdikleri yüksek maaşlı iş ilanlarıyla kadınları Bitlis'e getirdikleri tespit edildi.

Operasyon kapsamında, çete üyelerinin kadınları silah tehdidiyle fuhşa zorladıkları, uyuşturucu kullandırdıkları ve uyuşturucu sevkiyatında kurye olarak kullanıldığı da ortaya kondu. Yapılan eş zamanlı baskınlarda 9 adrese girildi.

Operasyonda elde edilen bulgular arasında, tabanca ve tabancaya ait 13 fişek ile çok sayıda dijital materyal yer aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.