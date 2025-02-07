DOLAR
35,98 -0,2%
EURO
37,19 0,55%
ALTIN
3.315,29 -0,63%
BITCOIN
3.521.896,1 -1,19%

Bitlis Merkezli Fuhuş Operasyonunda 9 Zanlı Tutuklandı

Bitlis'te düzenlenen fuhuş operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı, 12 kadın kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 19:26
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 19:26
Bitlis Merkezli Fuhuş Operasyonunda 9 Zanlı Tutuklandı

Bitlis'te Fuhuş Operasyonu: 9 Tutuklama

Bitlis, Van ve Antalya'da gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 9 zanlı tutuklandı, 12 kadın kurtarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, yüksek maaş vaadiyle kadınları fuhşa zorlayan çete üyelerine yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı.

Yüksek Maaşla Tuzak Kurulmuş

Gerçekleştirilen 3 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda, çete üyelerinin internet üzerinden yayımladıkları yüksek maaşlı iş ilanlarıyla kadınları Bitlis'e çektikleri tespit edildi. Çetenin, kadınları silah tehdidiyle fuhşa zorladığı ve uyuşturucu kullandırarak, onları uyuşturucu sevkiyatında kurye olarak kullandığı öğrenildi.

Operasyon ve Gözaltılar

Belirlenen bilgilerin ardından Bitlis, Van ve Antalya'da 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı ve 12 kadın kurtarıldı. Ayrıca, operasyonda tabanca, 13 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Adli Süreç Başlatıldı

Gözaltına alınan 9 zanlı, adli işlemlerin ardından çıkartıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Bitlis'teki bu başarılı operasyonun ardındaki detaylar, Asayiş Şubesinin sıkı takibi ile ortaya çıkarıldı.

İLGİLİ HABERLER

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli'de Silahlı Saldırı: 19 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti
2
İstanbul'da 'İŞKUR Gençlik Programı' Protokolü İmzalandı
3
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Suriye'de Hasene Kompleksi'nin Açılışını Gerçekleştirdi
4
Korku Filmi 'Son Durak: Kan Bağı' 16 Mayıs'ta Vizyonda
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul 8. Olağan İl Kongresi'nde Yeni Projeleri Duyurdu
6
Pakistan İklim Değişikliği İçin Esnek Mali Destek İstiyor
7
Başakşehir'de Yangın Faciası: 12 Yaşındaki Kız Çocuğu Hayatını Kaybetti

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

Emeklilere Promosyon Zamı Müjdesi: ING'den 25.000 TL Destek!

Okul Ulaşımında Fahiş Zamlar! Velileri Zora Sokacak Artışlar

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!