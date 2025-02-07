Bitlis Merkezli Fuhuş Operasyonunda 9 Zanlı Tutuklandı

Bitlis'te Fuhuş Operasyonu: 9 Tutuklama

Bitlis, Van ve Antalya'da gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 9 zanlı tutuklandı, 12 kadın kurtarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, yüksek maaş vaadiyle kadınları fuhşa zorlayan çete üyelerine yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı.

Yüksek Maaşla Tuzak Kurulmuş

Gerçekleştirilen 3 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda, çete üyelerinin internet üzerinden yayımladıkları yüksek maaşlı iş ilanlarıyla kadınları Bitlis'e çektikleri tespit edildi. Çetenin, kadınları silah tehdidiyle fuhşa zorladığı ve uyuşturucu kullandırarak, onları uyuşturucu sevkiyatında kurye olarak kullandığı öğrenildi.

Operasyon ve Gözaltılar

Belirlenen bilgilerin ardından Bitlis, Van ve Antalya'da 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı ve 12 kadın kurtarıldı. Ayrıca, operasyonda tabanca, 13 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Adli Süreç Başlatıldı

Gözaltına alınan 9 zanlı, adli işlemlerin ardından çıkartıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Bitlis'teki bu başarılı operasyonun ardındaki detaylar, Asayiş Şubesinin sıkı takibi ile ortaya çıkarıldı.