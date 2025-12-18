Bitlis Tatvan'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 1 Organizatör Tutuklandı

Operasyonun Ayrıntıları

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda 15 Aralık tarihinde göçmen kaçakçılığına yönelik bir operasyon düzenlendi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Operasyonda 1 organizatör ve Afganistan uyruklu 2 düzensiz göçmen yakalanmış, yakalanan düzensiz göçmenler sınır dışı edilmiş, organizatör S.D. ise sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir."

Valilik açıklamasına göre, yakalanan düzensiz göçmenlerin sınır dışı işlemleri tamamlanırken, organizatör S.D.'nin adli süreç sonucunda tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.

