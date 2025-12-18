DOLAR
42,73 -0,03%
EURO
50,2 0%
ALTIN
5.941,03 0,32%
BITCOIN
3.733.306,52 -1,5%

Bitlis Tatvan'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 1 Organizatör Tutuklandı

Tatvan'da 15 Aralık'ta düzenlenen operasyonda 2 Afgan göçmen yakalandı, organizatör S.D. tutuklandı ve göçmenler sınır dışı edildi.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 12:45
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 12:45
Bitlis Tatvan'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 1 Organizatör Tutuklandı

Bitlis Tatvan'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 1 Organizatör Tutuklandı

Operasyonun Ayrıntıları

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda 15 Aralık tarihinde göçmen kaçakçılığına yönelik bir operasyon düzenlendi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Operasyonda 1 organizatör ve Afganistan uyruklu 2 düzensiz göçmen yakalanmış, yakalanan düzensiz göçmenler sınır dışı edilmiş, organizatör S.D. ise sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir."

Valilik açıklamasına göre, yakalanan düzensiz göçmenlerin sınır dışı işlemleri tamamlanırken, organizatör S.D.'nin adli süreç sonucunda tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.

BİTLİS’İN TATVAN İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR SONUCUNDA 2 DÜZENSİZ GÖÇMEN...

BİTLİS’İN TATVAN İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR SONUCUNDA 2 DÜZENSİZ GÖÇMEN İLE 1 ORGANİZATÖR YAKALANDI.

İLGİLİ HABERLER

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

SGK 1000 Personel Alımı 2026: Mülakatsız, KPSS Puanı Yeterli — Başvuru Tarihleri

Zemheri 22 Aralık’ta Başlıyor: Türkiye 40 Gün Sürecek Dondurucu Soğuklara Hazırlanıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye-Japonya İş Birliğiyle Deprem Hazırlığı: Denizli Heyeti Japonya'da İnceledi
2
Sahte Alkol Davası: David Buskazade'ye 6 Yıl Hapis
3
Tarsus’ta Yılbaşı Öncesi Zabıta Operasyonu: On Binlerce Ürün Müsadere Edildi
4
Pozantı'da Otoyolda Peugeot Alev Topuna Döndü
5
Murat Kurum'a Deprem Bölgesinden Destek: 'Böyle Şantiye Şefine Can Kurban'
6
DAGC ve DGF'den ETB Başkanı Hakan Oral'a Ziyaret
7
Şırnak'ta Deneyap Çalıştayı: Gençleri Teknolojiye Hazırlama

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül

SGK 1000 Personel Alımı 2026: Mülakatsız, KPSS Puanı Yeterli — Başvuru Tarihleri

Cihan Şensözlü Hakkında Yakalama Kararı: 'Cihanna' Operasyonunda Gelişme

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

Zemheri 22 Aralık’ta Başlıyor: Türkiye 40 Gün Sürecek Dondurucu Soğuklara Hazırlanıyor

Taşacak Bu Deniz Final mi? TRT 1'den Erken Final İddialarına Yanıt

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler

31 Aralık Tatil mi? 1 Ocak 2026 Resmi Tatil ve Tatil Süresi

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar