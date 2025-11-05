Bitlis Tatvan'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde durdurulan araçta 251,17 gram metamfetamin ve 51,16 gram eroin ele geçirildi; sürücü tutuklandı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 14:32
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 14:32
Bitlis Tatvan'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

Bitlis Tatvan'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

Operasyon ve Ele Geçirilen Miktarlar

Bitlis’in Tatvan ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, dedektör köpek tarafından yapılan aramalar neticesinde 4 parça halinde toplam 251,17 gram Metamfetamin ile 2 parça halinde toplam 51,16 gram Eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak, arama yapılan araç sürücüsünün çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandığı bildirildi.

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerimizce uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, Tatvan ilçemizde durdurulan bir araçta yapılan aramada, 251,17 gram Metamfetamin maddesi ile 2 parça halinde toplam 51,16 gram Eroin maddesi ele geçirilirken, 1 şahış çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı. Hemşerilerimizin huzuru ve güvenliği için uyuşturucu madde imalatı, kaçakçılığı ve kullanımına karşı yürütülen kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi.

TATVAN İLÇESİNDEN DURDURULAN BİR ARAÇTA YAPILAN ARAMA METANFETAMİN VE EROİN MADDESİ BULUNDU.

TATVAN İLÇESİNDEN DURDURULAN BİR ARAÇTA YAPILAN ARAMA METANFETAMİN VE EROİN MADDESİ BULUNDU.

TATVAN İLÇESİNDEN DURDURULAN BİR ARAÇTA YAPILAN ARAMA METANFETAMİN VE EROİN MADDESİ BULUNDU.

İLGİLİ HABERLER

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cudi Dağı'nda 9-18 Kasım 2025 Mühimmat İmha Faaliyeti
2
Meram 2035'e Sıfır Atık Vizyonuyla Hazırlanıyor
3
KBÜ’den Öğretmenlere 'Yapay Zekâ ile Yabancı Dil Öğretimi' Semineri
4
Aydın'da Ata Tohumları Geleceğe Taşınıyor — Başkan Çerçioğlu Öncülüğünde
5
Helikopter Ambulans, Bayat’taki Motosiklet Kazasında Ağır Yaralanan 17 Yaşındaki Tuncay Kurt’u Ankara’ya Sevk Etti
6
Yeniceliler TBMM'de Birlik ve Yatırım Talepleri
7
Bursa İnegöl'de Kiraz Ağacına Çıkarken Merdivenden Düşen Adam Ağır Yaralandı

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi