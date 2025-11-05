Bitlis Tatvan'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

Operasyon ve Ele Geçirilen Miktarlar

Bitlis’in Tatvan ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, dedektör köpek tarafından yapılan aramalar neticesinde 4 parça halinde toplam 251,17 gram Metamfetamin ile 2 parça halinde toplam 51,16 gram Eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak, arama yapılan araç sürücüsünün çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandığı bildirildi.

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerimizce uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, Tatvan ilçemizde durdurulan bir araçta yapılan aramada, 251,17 gram Metamfetamin maddesi ile 2 parça halinde toplam 51,16 gram Eroin maddesi ele geçirilirken, 1 şahış çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı. Hemşerilerimizin huzuru ve güvenliği için uyuşturucu madde imalatı, kaçakçılığı ve kullanımına karşı yürütülen kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi.

