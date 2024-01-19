Bitlis'te 18 düzensiz göçmen ele geçirildi
Tatvan ilçesinin kırsal kesiminde devriye atan güvenlik güçleri, boş bir arazide 18 Afgan kaçağı yakaladı. Kaçaklara organizasyon yapan 1 şüpheli gözaltına alındı.
Tatvan ilçesinin kırsal kesiminde Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele kapsamında çalışan Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, boş bir arazide yasa dışı yollardan ülkeye giren 18 Afgan kaçağı yakaladı.
Kaçaklara organizasyon yapan 1 şüpheli gözaltına alındı. Mahkeme tarafından tutuklanan organizatörün yanı sıra, kaçak göçmenler de Bitlis Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sınır dışı edilmek üzere teslim edildi.