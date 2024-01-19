Bitlis'te 18 düzensiz göçmen ele geçirildi

Tatvan ilçesinin kırsal kesiminde devriye atan güvenlik güçleri, boş bir arazide 18 Afgan kaçağı yakaladı. Kaçaklara organizasyon yapan 1 şüpheli gözaltına alındı.

Bitlis'te 18 düzensiz göçmen ele geçirildi
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Tatvan ilçesinin kırsal kesiminde Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele kapsamında çalışan Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, boş bir arazide yasa dışı yollardan ülkeye giren 18 Afgan kaçağı yakaladı. 

Kaçaklara organizasyon yapan 1 şüpheli gözaltına alındı. Mahkeme tarafından tutuklanan organizatörün yanı sıra, kaçak göçmenler de Bitlis Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sınır dışı edilmek üzere teslim edildi.

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