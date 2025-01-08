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Bitlis'te 2 Kilo 18 Gram Eroin Ele Geçirildi: 3 Şüpheli Tutuklandı

Bitlis Tatvan'da bir otomobilde 2 kilo 18 gram eroin ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 13:51
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 13:51
Bitlis'te 2 Kilo 18 Gram Eroin Ele Geçirildi: 3 Şüpheli Tutuklandı

Bitlis'te Uyuşturucu Operasyonu

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, yapılan bir ihbar sonucunda 2 kilo 18 gram eroin ele geçirildi. Olay, il genelinde sürdürülen uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının bir parçası olarak gerçekleşti.

Şüpheliler Tutuklandı

Olayla ilgili olarak, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, otomobilde bulunan 3 şüpheli kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin ikisinin kadın olduğu belirtildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada, uyuşturucu ticareti yapma suçlamasıyla tutuklanmaları talep edildi.

Bu operasyon, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde devam eden çalışmaların önemini bir kez daha ortaya koydu.

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