Bitlis’te 20 düzensiz göçmen yakalandı, 1 organizatör tutuklandı

Valilikten yapılan açıklama

Bitlis Valiliği, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Bitlis merkezde durdurulan bir aracın dorsesindeki gizli bölmede 20 düzensiz göçmen ve göçmen sevkiyatını organize eden 1 şüpheli şahıs yakalandı.

Yakalanan şüpheli, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yakalanan göçmenlerin sınır dışı işlemleri Bitlis İl Göç Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

Valilik açıklamasında, “Hemşehrilerimizin huzuru ve güvenliği için göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

