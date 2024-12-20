Bitlis'te 21 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Bitlis'in Tatvan İlçesinde Düzensiz Göçmen Operasyonu

Bitlis'in Tatvan ilçesinde gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında, 21 düzensiz göçmen yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü düzensiz göçle mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Yakalanan Göçmenler ve Tutuklamalar

14-19 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde, Afganistan uyruklu 21 düzensiz göçmen, Tatvan'da yakalandı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

Ayrıca, göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen bir kişi de tutuklandı. Yetkililer, düzensiz göçle mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.