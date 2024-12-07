Bitlis'te 23 Araçlı Zincirleme Trafik Kazası: 31 Yaralı

Bitlis'te Zincirleme Trafik Kazası

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, 23 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 31 kişi yaralandı. Kazanın meydana geldiği bölgede yoğun sis ve buzlanma, kaza koşullarının ağırlaşmasına sebep oldu.

Olayın Detayları ve Müdahale

Kaza, Bitlis-Tatvan kara yolunun Rahva bölgesinde gerçekleşti. Olayın ardından, sağlık, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde bölgeye sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Tatvan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yol, kaza nedeniyle trafiğe kapatıldı ve kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışmalar başlatıldı. Tatvan Kaymakamı Remzi Demir, kaza yerine gelerek durumu yerinde inceledi ve bilgi aldı.

Olayla ilgili gelişmelerin takipçisi olunacaktır.

Yoğun sis ve buzlanmanın etkili olduğu Bitlis-Tatvan kara yolunun Rahva bölgesinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. 23 aracın karıştığı zincirleme trafik azasında ilk belirlemelere göre 31 kişi yaralandı.

Yoğun sis ve buzlanmanın etkili olduğu Bitlis-Tatvan kara yolunun Rahva bölgesinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. 23 aracın karıştığı zincirleme trafik azasında ilk belirlemelere göre 31 kişi yaralandı.