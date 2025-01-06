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Bitlis'te 24 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, 24 Afgan düzensiz göçmen jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 15:27
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 15:27
Bitlis'te 24 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Bitlis'te Düzensiz Göçmen Yakalamaları Devam Ediyor

Bitlis'in Tatvan ilçesinin kırsal alanında, 24 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin göçmen kaçakçılığına karşı etkin mücadelelerine devam ettiği belirtildi.

Olayla İlgili Süreç Başlatıldı

Tatvan ilçesinde gerçekleştirilen titiz kontroller neticesinde yakalanan göçmenlerle ilgili adli ve idari işlemler başlatıldığı vurgulanırken, güvenlik güçlerinin bölgedeki denetimlerinin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.

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