Bitlis'te 24 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Bitlis'te Düzensiz Göçmen Yakalamaları Devam Ediyor

Bitlis'in Tatvan ilçesinin kırsal alanında, 24 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin göçmen kaçakçılığına karşı etkin mücadelelerine devam ettiği belirtildi.

Olayla İlgili Süreç Başlatıldı

Tatvan ilçesinde gerçekleştirilen titiz kontroller neticesinde yakalanan göçmenlerle ilgili adli ve idari işlemler başlatıldığı vurgulanırken, güvenlik güçlerinin bölgedeki denetimlerinin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.