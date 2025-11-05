Bitlis'te 3 Aylık Asayiş Değerlendirmesi | Vali Karakaya'nın Raporu

Vali Karakaya’dan 3 aylık asayiş değerlendirmesi

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, valilik toplantı salonunda yaptığı açıklamada, son 3 ayda gerçekleştirilen operasyonlara ve yakalamalara ilişkin detaylı bilgiler verdi.

Terör ve asayiş operasyonları

Vali Karakaya, terörle mücadelede güvenlik güçlerinin kararlı çalışmasının sürdüğünü belirterek, "Güvenlik güçlerimizin gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla bitme noktasına gelen terör örgütleri ile mücadele ilimizde de kararlılıkla devam etmektedir." dedi. Son 3 ay içinde jandarma ve emniyet birimlerinin kırsal ve şehir alanlarında yaptığı operasyonlarda 24 şahıs gözaltına alınmış; bu kişilerden 2’si tutuklanmış, 5 şahsa adli kontrol tedbiri uygulanmıştır.

Asayiş suçlarında ise konut dokunulmazlığı ihlali, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kişilerin huzur ve sükûnunu bozma, cinsel taciz, hakaret, çocuğun cinsel istismarı, kasten yaralama, cinsel saldırı ve tehdit olaylarında 2024 yılının temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarına göre yüzde 5 oranında düşüş kaydedildi.

Malvarlığına karşı suçlar ve silah ele geçişi

Malvarlığına karşı işlenen suçlarda; motosiklet, ev ve işyeri hırsızlığı, yağma, gasp ve dolandırıcılık olaylarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 düşüş yaşandığını bildiren Karakaya, son 3 ayda kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 163 şahsın yakalanarak ceza infaz kurumlarına teslim edildiğini, ifade için aranan 715 şahsın yakalanarak gerekli adli işlemlerin yapıldığını açıkladı.

Ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığı kapsamında ele geçirilen malzemeler arasında 38 tabanca, 5 kurusıkı tabanca, 1 uzun namlulu tüfek ve 32 av tüfeği bulunurken, bu konuda 93 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Uyuşturucu ile mücadele

Organize suçlarla mücadele kapsamında yapılan üç ayrı operasyonda 63 şahıs gözaltına alındı; bunlardan 14 şahıs tutuklandı ve 22 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. Uyuşturucu imal ve ticareti suçlarına yönelik 29 operasyon düzenlenmiş; 42 şahıs gözaltına alınmış, 34 şahıs tutuklanmıştır, 2 şahsa adli kontrol tedbiri uygulanmıştır.

Uyuşturucu kullanmak suçundan ise 138 olay meydana gelmiş ve toplam 138 şüpheli hakkında adli işlem yapılmıştır. Operasyonlarda ele geçirilen maddeler: 23 kg esrar, 4 kg metamfetamin, 168 gr kokain, 54 gr bonzai, 84 adet ecstasy hap ve 543 kök hint keneviri.

Vali Karakaya, "Uyuşturucu ile mücadelede en büyük önceliğimiz gençlerimizi ve toplumumuzu korumaktır. Bu çalışmalar azim, kararlılık ve koordinasyon içinde devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Siber suçlar, trafik denetimleri ve düzensiz göç

Son 3 ayda il genelinde siber, güvenlik, terör, kaçakçılık, narkotik ve asayiş suçları kapsamında toplam 285 suç unsuru şahıs ve hesap tespit edildi. Terörle iltisaklı 57 şahsa, yasa dışı bahis suçundan 9 şahsa ve çevrimiçi çocuk istismarı kapsamında 11 şahsa adli işlem uygulandı.

Trafik denetimlerine ilişkin verilen rakamlar şöyle: 2024 yılının Ağutos, Eylül ve Ekim aylarında 122.312 araç denetlenmiş, 25.027 araca işlem yapılmış; 2025 yılında ise 117.816 araç denetlenmiş, 56.533 araca işlem uygulanmıştır. Ticari taksi denetimlerinde ise 2024'te 1.336 taksi denetlenmiş, 122 taksiye işlem uygulanmış; 2025'te 1.197 taksi denetlenmiş, 180 taksiye işlem yapılmıştır.

Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile mücadelede ilde uluslararası koruma altında 89, ikamet izni bulunan 215 yabancı uyruklu ve geçici koruma altında 1.004 Suriyeli bulunduğu, 1 Ağustos 2025 tarihinden bugüne kadar düzenlenen operasyonlarda 30 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 124 düzensiz göçmen yakalandığı, yakalanan organizatörlerden 17 şahsın tutuklandığı ve 13 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandığı aktarıldı.

Yakalanan düzensiz göçmenlerin İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezlerine sevk edildiği ve 3 mobil göç noktası aracında 2.121 kişinin kimlik denetiminin yapıldığı bildirildi.

Vali Karakaya, sözlerini şehrin güvenliğini sağlamak için gece gündüz çalışan emniyet ve jandarma personeline teşekkür ederek noktaladı: "Ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde de huzur ve güven ortamını bozmak isteyen hiç kimseye asla müsaade etmeyeceğiz."

