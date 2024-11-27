Bitlis'te 4,3 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Bitlis'te Sabah Saatlerinde Deprem Oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Bitlis’in merkez ilçesinde saat 05.50'de 4,3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Derinlik 8,71 Kilometre

Depremin derinliği ise 8,71 kilometre olarak belirlendi. Bu sarsıntı, bölgedeki vatandaşlar arasında korkuya yol açtı, ancak şu ana kadar ciddi bir hasar ve can kaybı bildirilmedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.