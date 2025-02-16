Bitlis'te 4. Geleneksel Meşaleli Kayak Festivali Rüzgarı Esti

Bitlis’te Geleneksel Kayak Festivali Coşkusu

Bitlis’te düzenlenen "4. Geleneksel Meşaleli Kayak Festivali ve Müzik Şöleni" kapsamında meşaleli kayak gösterisi gerçekleştirildi. Etkinlik, Bitlis Belediyesi tarafından El-aman Hanı Kayak Merkezi’nde yapıldı. Festivale katılanlar, şarkılar eşliğinde halay çekerek coşku dolu anlar yaşadı.

Havanın kararmasıyla birlikte, kayak merkezinin zirvesine çıkan sporcular, Türk bayrağı ve ellerindeki meşalelerle aşağıya indi. Dondurucu soğukta bile kayak merkezini dolduran kalabalık, sporcuların gösterisi sırasında atılan havai fişeklerle unutulmaz anlar yaşadı.

Etkinlikte, sporcular Türk bayrağını Bitlis Valisi Ahmet Karakaya’ya teslim ederken, katılımcılar renkli görüntülere tanıklık etti. Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, etkinliğin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Burada binlerce kişiyi ağırladık, etkinlik oldukça güzel geçti. Misafirlerimizi sadece Bitlis’ten değil, komşu illerden de karşıladık. Bu şenlikleri devam ettireceğiz.” dedi.

Meşaleli kayak gösterisini Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi gibi önemli isimler de izledi. Etkinlikte herkesin yüzünde bir gülümseme vardı ve kaymanın keyfi çıkartıldı.

Bitlis'te, El-aman Hanı Kayak Merkezi'nde düzenlenen "4. Geleneksel Meşaleli Kayak Festivali ve Müzik Şöleni" kapsamında meşaleli kayak gösterisi yapıldı.

Bitlis'te, El-aman Hanı Kayak Merkezi'nde düzenlenen "4. Geleneksel Meşaleli Kayak Festivali ve Müzik Şöleni" kapsamında meşaleli kayak gösterisi yapıldı.