Bitlis'te 5 Yaşındaki Çocuğun Yuttuğu Toplu İğne Ameliyatla Çıkartıldı

Bitlis'te 5 yaşındaki çocuğun 9 ay önce yuttuğu toplu iğne, başarılı bir ameliyatla mesane duvarından çıkarıldı.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 10:31
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 11:15
Bitlis'te 5 Yaşındaki Çocuğun Yuttuğu Toplu İğne Ameliyatla Çıkartıldı

Bitlis'te 5 Yaşındaki Çocuğun Yuttuğu Toplu İğne Ameliyatla Çıkartıldı

Bitlis'in Güroymak ilçesinde, 5 yaşındaki bir çocuğun 9 ay önce yuttuğu toplu iğne, gerçekleştirilen ameliyatla mesane duvarından çıkarıldı. Ailenin sağlık kuruluşlarından sonuç alamaması üzerine 4 gün önce Tatvan Devlet Hastanesi'ne başvurduğu öğrenildi.

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gelip röntgen çektiren çocuğun vücudunda mesane duvarında metal cisim olduğu tespit edildi. Toplu iğnenin, vücutta uzun süre kalmasının ardından mesane duvarına yapıştığı belirlendi. Aileye bilgi verilerek, Çocuk Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Tahsin Onat Kamçı tarafından ameliyata alındı.

Dr. Kamçı, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuğun yaklaşık 9 ay önce bir cisim yuttuğunu ve ailenin bunun ne olduğunu fark edemediğini söyledi. Yuttuğu cismin doğal yollarla vücuttan atılmadığı anlaşıldığında, ameliyat kararı alındığını belirten Kamçı, ameliyat sırasında cismin mesane duvarına tight sıkıca yapışmış olduğunu kaydetti.

Ameliyatta, 3 santimetre civarındaki toplu iğne başarıyla çıkarıldı. Çocuk, birkaç gün gözlem altında tutulduktan sonra, genel sağlık durumunun iyi olması sayesinde taburcu edildi.

Op. Dr. Kamçı, bazı cisimlerin doğal yollarla vücuttan atılabildiğini ancak kesici ve delici cisimlerin çok tehlikeli olduğunu vurgulayarak bu tür nesnelerin çocukların erişebileceği yerlerde bırakılmaması gerektiğini ifade etti.

Bitlis'te 5 yaşındaki çocuğun 9 ay önce yuttuğu toplu iğne, ameliyatla mesane duvarından...

Bitlis'te 5 yaşındaki çocuğun 9 ay önce yuttuğu toplu iğne, ameliyatla mesane duvarından çıkarıldı. Tatvan Devlet Hastanesi Çocuk Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Tahsin Onat Kamçı, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Bitlis'te 5 yaşındaki çocuğun 9 ay önce yuttuğu toplu iğne, ameliyatla mesane duvarından...

Bitlis'te 5 yaşındaki çocuğun 9 ay önce yuttuğu toplu iğne, ameliyatla mesane duvarından çıkarıldı. Tatvan Devlet Hastanesi Çocuk Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Tahsin Onat Kamçı, AA muhabirine açıklamada bulundu.

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