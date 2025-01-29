Bitlis'te 9 Düzensiz Göçmen Yakalandı, 4 Şüpheli Tutuklandı

Bitlis'te Düzensiz Göçmen Operasyonu

Bitlis merkez ve Tatvan ilçesinde yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 9 yabancı uyruklu göçmen yakalandı.

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri göçmen kaçakçılığına yönelik operasyon düzenledi. 24-26 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda, göçmenlerin yakalanması için yoğun çaba sarf edildi.

Göçmen Kaçakçılığı Şüphelileri Tutuklandı

Yapılan çalışmalar neticesinde, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğice tutuklandıkları bildirildi.

Öte yandan, yakalanan düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere gerekli işlemlere tabi tutuldu.

Bitlis merkez ve Tatvan ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 9 yabancı uyruklu yakalandı.