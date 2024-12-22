Bitlis'te Amatör Lig Maçında Kavga İhbarı

Bitlis'te, Bölgesel Amatör Lig 1. Grup'ta oynanan Bitlis Özgüzelderespor ile Şırnak Petrolspor arasındaki mücadele, 1-1 berabere bitmesinin ardından çıkan kavga ile gündeme damga vurdu.

8 Ağustos Stadı'nda gerçekleşen karşılaşmada, konuk ekip Şırnak Petrolspor, 12. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Maçın sonlarına doğru, 90+3. dakikada Bitlis Özgüzelderespor, bulduğu golle eşitliği sağladı.

Karşılaşmanın tamamlanmasının ardından sahada sporcular arasında başlayan kavgaya, takımların yöneticileri ve taraftarlar da müdahil oldu. Bu durum, statta kaosa neden olurken, güvenlik güçleri biber gazıyla müdahale ederek durumu kontrol altına aldı.

Olayın ardından stat çevresinde güvenlik önlemleri artırılarak, olumsuz durumların tekrar yaşanmaması için gerekli tedbirler alındı.