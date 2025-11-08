Bitlis’te Ambulans Mandaya Çarptı: Hasta Van’a Sevk Edildi

Muş’tan Van’a hasta taşıyan 49 DA 112 plakalı ambulans, Güroymak girişinde yola çıkan mandaya çarparak mandanın telef olmasına yol açtı; hasta başka ambulansla Van’a sevk edildi.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 21:52
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 21:52
Kaza Detayları

Muş’tan Van’a hasta taşıyan ambulans, Bitlis’in Güroymak ilçesi girişinde yola aniden çıkan mandaya çarptı.

Muş Devlet Hastanesi’nden aldığı hastayı Van’daki bir sağlık kuruluşuna götüren 49 DA 112 plakalı ambulans, Muş-Bitlis karayolu Güroymak ilçe girişinde kaza yaptı.

Çarpmanın etkisiyle manda telef oldu ve ambulansın ön kısmında hasar meydana geldi. Olayın ardından bölgeye yeni bir ambulans sevk edildi.

Kazada yaralanan olmadı; ambulanstaki hasta gelen diğer ambulansla Van’a nakledildi.

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

