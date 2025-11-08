Bitlis’te Ambulans Mandaya Çarptı: Hasta Van’a Sevk Edildi

Kaza Detayları

Muş’tan Van’a hasta taşıyan ambulans, Bitlis’in Güroymak ilçesi girişinde yola aniden çıkan mandaya çarptı.

Muş Devlet Hastanesi’nden aldığı hastayı Van’daki bir sağlık kuruluşuna götüren 49 DA 112 plakalı ambulans, Muş-Bitlis karayolu Güroymak ilçe girişinde kaza yaptı.

Çarpmanın etkisiyle manda telef oldu ve ambulansın ön kısmında hasar meydana geldi. Olayın ardından bölgeye yeni bir ambulans sevk edildi.

Kazada yaralanan olmadı; ambulanstaki hasta gelen diğer ambulansla Van’a nakledildi.

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

BİTLİS’İN GÜROYMAK İLÇESİ GİRİŞİNDE MEYDANA GELEN KAZADA, MUŞ’TAN VAN’A HASTA TAŞIYAN AMBULANS YOLA ANİDEN ÇIKAN BİR MANDAYA ÇARPTI. KAZADA MANDA TELEF OLURKEN, AMBULANSTA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ.