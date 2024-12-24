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Bitlis'te Beyin Ölümü Gerçekleşen Hastanın Böbrekleri Diyarbakır'a Naklediliyor

Bitlis'te beyin ölümü gerçekleşen hastanın böbrekleri, Diyarbakır'daki iki hastaya nakledilecek.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 20:34
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 20:42
Bitlis'te Beyin Ölümü Gerçekleşen Hastanın Böbrekleri Diyarbakır'a Naklediliyor

Bitlis'te Beyin Ölümü Gerçekleşen Hastanın Organları Hayat Kurtaracak

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, geçirdiği nöbet sonrası beyin ölümü gerçekleşen 44 yaşındaki epilepsi hastasının organları, ailesi tarafından bağışlandı. Bağışlanan böbrekler, Diyarbakır'daki iki hastaya nakledilecek.

Nöbet Sonrası Hastaneye Kaldırıldı

Gece geçirdiği nöbet sonucu Bitlis Tatvan Devlet Hastanesine kaldırılan hastanın yapılan kontrollerde beyin ölümünün gerçekleştiği belirlendi. Ailesi, böbreklerinin bağışlanmasına karar verdi ve Sağlık Bakanlığı ile iletişime geçerek organ naklinin gerçekleştirilmesini sağladı.

Organ Nakli Süreci Başladı

Bunun üzerine, Dicle Üniversitesi Hastanesinden gelen sağlık ekibi, ameliyatı gerçekleştirdi ve böbrekler Diyarbakır'daki hastalara nakledilmek üzere taşındı. Organ nakil ekibinin lideri Doç. Dr. Murat Sevmiş ve ameliyatı yapan Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, organ bağışının önemli bir hayat kurtarma yöntemi olduğunu vurguladı.

Uzmanlardan Organ Bağışı Çağrısı

Prof. Dr. Yılmaz, "Beyin ölümü teşhisi koymak, sağlık hizmetlerinin yüksek kalitede sunulduğunu gösteriyor. Organ bağışı hayat kurtarıyor. Ülkemizde organ bağışının yaygınlaşmasını istiyoruz," diyerek bu konuda bilinçlenmeye davet etti.

Tatvan Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Gökmen Reyhanlı ise organ naklinin etkili bir yaşam kurtarma yöntemi olduğunu belirterek, "Her bağış, bir hayatın kurtulması demek. Bağış yapmak son derece güvenli bir süreç; herkesin katkıda bulunmasını bekliyoruz," dedi.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde geçirdiği nöbet sonrası beyin ölümü gerçekleşen epilepsi hastasının...

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde geçirdiği nöbet sonrası beyin ölümü gerçekleşen epilepsi hastasının yakınları tarafından bağışlanan organları, Diyarbakır'da iki kişiye nakledilecek. Organ nakil ekibinde görevli Doç. Dr. Murat Sevmiş ile Bitlis'e gelerek ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Mehmet Yılmaz (fotoğrafta), açıklamalarda bulundu.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde geçirdiği nöbet sonrası beyin ölümü gerçekleşen epilepsi hastasının...

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde geçirdiği nöbet sonrası beyin ölümü gerçekleşen epilepsi hastasının yakınları tarafından bağışlanan organları, Diyarbakır'da iki kişiye nakledilecek. Organ nakil ekibinde görevli Doç. Dr. Murat Sevmiş ile Bitlis'e gelerek ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Mehmet Yılmaz (fotoğrafta), açıklamalarda bulundu.

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