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Bitlis'te Buğday Hasadı Başladı: Çiftçiler Umutlu

Bitlis'in Ahlat ilçesinde buğday hasadı başladı, çiftçiler bu yıl verimli bir sezon bekliyor.

Yayın Tarihi: 28.07.2025 14:48
Güncelleme Tarihi: 28.07.2025 14:48
Bitlis'te Buğday Hasadı Başladı: Çiftçiler Umutlu

Bitlis'te Buğday Hasadı Başladı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde çiftçiler, sıcak hava koşullarında buğday hasadına hızla başladı. Kent genelinde 500 bin dekar alanda ekilen buğday, başakların olgunlaşma durumuna göre gelişen biçerdöverlerle toplanıyor.

Ahlat Ziraat Odası Başkanı'ndan Açıklama

Sıcak havada mesai yapan çiftçileri ziyaret eden Ahlat Ziraat Odası Başkanı Necat Demirden, basın mensuplarına yaptığı açıklamada buğdayda verimli bir sezon beklediklerini ifade etti.

Demirden, buğday hasadının 15 ila 20 gün içerisinde tamamlanmasını beklediklerini belirtti.

"Bitlis genelinde bu yıl 500 bin dekar alanda buğday ekimi gerçekleştirildi. Adilcevaz'da hasatlar tamamlanmak üzere, Ahlat, Tatvan ve Güroymak ilçelerinde hasada yeni başlanmış durumda. İnşallah 15 ile 20 günde tüm bölgede hasat sürecini tamamlayacağız." diyerek ekledi.

Başkan Demirden, bu yıl çiftçilerin Bitlis genelinde yaklaşık 20 milyar lira civarında gelir elde etmesini beklediklerini duyurdu. "Bu katkının hem çiftçilerimize hem de ülke ekonomisine hayırlı olmasını diliyoruz." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde çiftçiler, sıcak havada buğday hasadına başladı. Kentte 500 bin dekar...

Bitlis'in Ahlat ilçesinde çiftçiler, sıcak havada buğday hasadına başladı. Kentte 500 bin dekar alana ekilen buğday, başakların olgunlaşma durumuna göre biçerdöverlerle hasat ediliyor.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde çiftçiler, sıcak havada buğday hasadına başladı. Kentte 500 bin dekar...

Bitlis'in Ahlat ilçesinde çiftçiler, sıcak havada buğday hasadına başladı. Kentte 500 bin dekar alana ekilen buğday, başakların olgunlaşma durumuna göre biçerdöverlerle hasat ediliyor.

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