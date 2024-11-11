Bitlis'te Büyük Trafik Kazası: 11 Yaralı

Bitlis'te Trafik Kazasında 11 Kişi Yaralandı

Bitlis'in Hizan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 3'ü sağlık personeli olmak üzere toplam 11 kişi yaralandı. Kaza, Yolalan beldesindeki Panor Dağı mevkiinde gerçekleşti.

İlk belirlemelere göre, 25 AU 932 plakalı otomobil ile 13 AC 566 plakalı pikap çarpıştıktan sonra, yaralıları almak üzere olay yerine giden 13 AT 804 plakalı ambulansın devrilmesi ile kaza daha da büyüdü. Yaralıların durumu ciddiyetini koruyor.

Kaza sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri kaza yerine sevk edildi. Yaralılar, hızlı bir şekilde Hizan ve Tatvan hastanelerine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kazanın sebebi olarak sürücü hatası ön planda değerlendiriliyor. Kazaya karışan araçların sürücülerinin kimlikleri ise henüz tespit edilemedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Bitlis'in Hizan ilçesinde 2 aracın çarpışması ve yaralıları almaya giden ambulansın devrilmesi sonucu 3'ü sağlık personeli 11 kişi yaralandı.

Bitlis'in Hizan ilçesinde 2 aracın çarpışması ve yaralıları almaya giden ambulansın devrilmesi sonucu 3'ü sağlık personeli 11 kişi yaralandı.