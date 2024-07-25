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Bitlis'te Cep Telefonu Bataryası Patladı: Olayın Görüntüleri Güvenlik Kamerasında

Bitlis’in Ahlat ilçesinde bir cep telefonunun bataryası patladı. Olay anı güvenlik kamerasında kayıt altına alındı.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 11:18
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 11:44
Bitlis'te Cep Telefonu Bataryası Patladı: Olayın Görüntüleri Güvenlik Kamerasında

Bitlis'te Endişe Verici Olay

Bitlis’in Ahlat ilçesinde, Şehit Summani Görgen Caddesi'nde meydana gelen olayda, bir cep telefonu bataryası patladı. O esnada iş yerinde cep telefonu tamirciliği yapan Yusuf Altıntaş, müşterisinden gelen arızalı telefonu tamir etmek için işlemlerine başladı.

Patlayan Batarya Yangına Sebep Oldu

Yusuf Altıntaş, telefonu tamir ederken bataryanın aniden patlaması sonucu iş yerindeki tamir tezgahı alev aldı. Olayın şokunu yaşayan Altıntaş, hızlıca dışarı fırladı ancak alevlerin yükseldiğini görebilince hemen geri dönerek yangını söndürdü.

Açıklama ve Uyarı

Olayın güvenlik kamera görüntülerinde yaşanan dehşet gözler önüne serildi. Altıntaş, yaşadıklarından şu şekilde bahsetti: "Müşterimizin getirdiği ve şişmiş olan bataryayı tamir ediyordum. Havanın sıcak olması nedeniyle bu durum patlamaya neden oldu. Reflex olarak kendimi dışarı attım ve daha sonra geri dönerek yangını söndürdüm. Çok şükür olayı ucuz atlattık."

Bu olay, cep telefonları ve bataryalarının tehlikeleri hakkında dikkatli olunması gerektiğine dair bir uyarı niteliğindedir.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde cep telefonu tamirciliği yapan Yusuf Altıntaş, müşterisinin getirdiği...

Bitlis'in Ahlat ilçesinde cep telefonu tamirciliği yapan Yusuf Altıntaş, müşterisinin getirdiği arızalı telefonu tamir etmek istedi. Altıntaş'ın kapağını açtığı telefonun bataryası patladı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde cep telefonu tamirciliği yapan Yusuf Altıntaş, müşterisinin getirdiği...

Bitlis'in Ahlat ilçesinde cep telefonu tamirciliği yapan Yusuf Altıntaş, müşterisinin getirdiği arızalı telefonu tamir etmek istedi. Altıntaş'ın kapağını açtığı telefonun bataryası patladı.

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