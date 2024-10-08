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Bitlis'te Darbe Olayı: Kadınlar İçin Koruyucu Tedbir Alındı

Ahlat'ta darbedilen kadın ve annesine koruyucu tedbir kararı verildi, olay aile içi anlaşmazlıktan kaynaklandı.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 19:53
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 19:53
Bitlis'te Darbe Olayı: Kadınlar İçin Koruyucu Tedbir Alındı

Bitlis'te Aile İçi Darp Olayı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, eski eşi tarafından darbedilen Ö.G. ve annesi S.G. için "koruyucu ve önleyici tedbir kararı" alındı. Bu karar, Ahlat İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi.

Olayın Gelişimi

112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine, polis ekipleri olay yerine hareket etti. Yapılan incelemede, yerde yatan S.G. isimli kadının burnunun kanadığı, Ö.G. isimli kadının ise 112 Acil Sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildiği belirlendi.

Ekipler, darp olayını gerçekleştiren şüphelinin E.K. olduğunu tespit etti. E.K. ve Ö.G.'nin 8 ay önce boşandığı ortaya çıktı. S.G. ve Ö.G. acil sağlık ekipleri ile Ahlat Devlet Hastanesi ve ardından Tatvan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan tıbbi muayenelerde hayati tehlikelerinin bulunmadığı, "basit tıbbi müdahale ile giderilebilir" raporu ile taburcu edildikleri kaydedildi.

Karşılıklı Şikayet ve Tedbir Kararı

E.K., eski eşi ve kayınvalidesi tarafından darbedildiği iddiasıyla polis merkezine müracaat etti. Olayın, düğün altınlarının paylaşımı üzerinden oluştuğu öğrenildi. Tarafların karşılıklı olarak birbirlerinden davacı olmaları neticesinde, Ö.G. ve S.G. için koruyucu tedbir kararı alındığı bildirildi.

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