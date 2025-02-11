DOLAR
36,01 0,02%
EURO
37,14 -0,01%
ALTIN
3.374,1 -0,42%
BITCOIN
3.535.931,2 -0,84%

Bitlis'te Düzensiz Göçmen Operasyonu: 31 Kişi Yakalandı

Bitlis'te briket yüklü tırın dorsesinde gizli bölmede 31 düzensiz göçmen yakalandı. Sürücü tutuklandı, göçmenler sınır dışı edilmeye hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 10:39
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 10:39
Bitlis'te Düzensiz Göçmen Operasyonu: 31 Kişi Yakalandı

Bitlis'te Düzensiz Göçmen Kaçakçılığı Baskını

Bitlis'te gerçekleştirilen operasyonda, briket yüklü bir tırın dorsesinde 31 düzensiz göçmen yakalandı. Valilikten alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığına karşı yürüttükleri mücadele çerçevesinde kent merkezindeki bir tırı durdurdu.

Gizli Bölmede Yakalandılar

Ekipler, yaptıkları detaylı arama sonucu dorsedeki gizli bölmede saklanan göçmenlere ulaştı. Yakalanan düzensiz göçmenlerin sınır dışı işlemlerinin Bitlis İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından yapılacağı öğrenildi.

Sürücü Tutuklandı

Olayın ardından gözaltına alınan tır sürücüsü, sevk edildiği hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu operasyon, Bitlis'te göçmen kaçakçılığına karşı yürütülen kararlı çalışmalardan biri olarak kaydedildi.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Ücretsiz Otopark Dönemi: Halkbank ve İSPARK İş Birliği

Emekli Öğretmenlere Müjdeli Vergi Muafiyeti Düzenlemesi

Yeni Elektrik Düzenlemesinden Muaf Olacaklar Belli Oldu!

İşçilere Rekor Zam: En Düşük Maaş 42 Bin 800 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Güney Koreli Profesör Hee Soo Lee: Türkiye ile Gönül Elçiliği Yapıyor
2
Araç Muayene Hizmetlerinde Yeni Dönem: Kredi Kartı Komisyonu Vatandaşa Yansıtılmayacak
3
Aile Bakanı Göktaş, Güvenli İnternet Günü'nde Ailelere Seslendi
4
Rubio ve Abdulati, Orta Doğu Gelişmelerini Görüştü
5
Beylikdüzü'nde Kar Yağışı ve Hasarlı Trafik Kazaları
6
Türkiye'den 11 Üniversite, Dünyanın En İyi 1000'ine Girdi!
7
Kayseri'de Kar Yağışı Etkisini Sürdürüyor

THY Sevgililer Günü'ne Özel %40 İndirimli Uçuş Kampanyası Başlattı!

Devletten Gençlere 15.000 TL Maaş: İŞKUR Gençlik Programı Başlıyor!

Yeni Elektrik Düzenlemesinden Muaf Olacaklar Belli Oldu!

İşçilere Rekor Zam: En Düşük Maaş 42 Bin 800 TL

Malatya Belediyesi'nden Çalışanlara 46 Bin TL Maaş ve 6 Ayda Bir Zam Müjdesi

Yapı Kredi'den 6 Ay Sürecek Fatura Desteği Kampanyası!

İstanbul'da 1 Mart'ta 15.000 TL Kira Desteği Başlıyor

İstanbul'da Ücretsiz Otopark Dönemi: Halkbank ve İSPARK İş Birliği

Şubat Ayına Özel Faizsiz Kredi İmkanı! 200.000 TL Limite Dikkat!

Ankara'dan Asgari Ücretlilere Müjdeli Destek Programı

Emekli Öğretmenlere Müjdeli Vergi Muafiyeti Düzenlemesi

Borç Yapılandırma Süresi 2025'e Kadar Uzatıldı!