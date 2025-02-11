Bitlis'te Düzensiz Göçmen Operasyonu: 31 Kişi Yakalandı

Bitlis'te Düzensiz Göçmen Kaçakçılığı Baskını

Bitlis'te gerçekleştirilen operasyonda, briket yüklü bir tırın dorsesinde 31 düzensiz göçmen yakalandı. Valilikten alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığına karşı yürüttükleri mücadele çerçevesinde kent merkezindeki bir tırı durdurdu.

Gizli Bölmede Yakalandılar

Ekipler, yaptıkları detaylı arama sonucu dorsedeki gizli bölmede saklanan göçmenlere ulaştı. Yakalanan düzensiz göçmenlerin sınır dışı işlemlerinin Bitlis İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından yapılacağı öğrenildi.

Sürücü Tutuklandı

Olayın ardından gözaltına alınan tır sürücüsü, sevk edildiği hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu operasyon, Bitlis'te göçmen kaçakçılığına karşı yürütülen kararlı çalışmalardan biri olarak kaydedildi.