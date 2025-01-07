DOLAR
35,34 -0,09%
EURO
36,86 -0,43%
ALTIN
3.003,46 -0,47%
BITCOIN
3.601.828,22 0,11%

Bitlis'te Gönüllü Doktorlar Mesai Dışı Poliklinik Hizmeti Veriyor

Bitlis'teki hastanelerde doktorlar, mesai sonrası gönüllü poliklinik hizmeti vererek hastaların randevu sorununu azaltıyor.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 11:44
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 11:44
Bitlis'te Gönüllü Doktorlar Mesai Dışı Poliklinik Hizmeti Veriyor

Bitlis'teki Hastanelerde Fark Yaratan Uygulama

Bitlis'teki hastanelerde, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerindeki yoğunluğun azaltılması amacıyla mesai dışı poliklinik hizmetleri sunulmaya başlandı. İl Sağlık Müdürü Gökhan Güzeltaş, bu hizmeti başlatmak için yoğun çalışma yaptıklarını ve doktorların gönüllü olarak hizmet vermesinin takdire şayan olduğunu vurguladı.

Proje Tanıtımı ve Ziyaretler

Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Yusuf Geylani ile birlikte Bitlis Devlet Hastanesi'ni ziyaret eden Güzeltaş, Başhekim Serhat Göncü'den uygulamalar hakkında bilgi aldı. Doktorlara teşekkür eden ve tatlı ikramında bulunan Güzeltaş, hastane ziyaretinin ardından projeye olan katkıları için hekimlere minnettarlığını dile getirdi.

Hizmetin Başlangıcı ve Hedefler

Hastalar, hafta içi saat 17.00-20.00 arasında yapılan poli klinik hizmetinden memnun olduklarını belirterek, İl Sağlık Müdürlüğü ve hastane yetkililerine teşekkür etti. Güzeltaş, yaklaşık 3 ay önce göreve başladığını ifade ederek, MHRS'den randevu bulamama sorununu tespit ettiklerini ve bu konunun çözülmesine yönelik adımlar attıklarını söyledi.

Özellikle women obstetricians ile bir araya gelerek mesai dışı poliklinik projesi başlattıklarını aktaran Güzeltaş, “Hekimlerimiz, gönüllü olarak hastalarımıza 2 ay boyunca hizmet verdiler,” dedi. Projenin sonuçlarını görmekten memnun olduklarını söyleyen Güzeltaş, il geneline yaygınlaştıracaklarını açıkladı.

Beklentiler ve Sonraki Adımlar

İl genelinde haftada yaklaşık 200 hastaya hizmet vermeyi hedeflediklerini anlatan Güzeltaş, bu kapsamda MHRS'de bekleyen hasta taleplerine öncelik vereceklerini belirtti. Projenin süresinin 2 ay olacağını vurgulayan Güzeltaş, Bitlis merkez, Tatvan, Hizan, Ahlat, Adilcevaz ve Güroymak Devlet Hastaneleri'nde sağlık sunumunu artırmayı amaçladıklarını ifade etti.

Mesai dışı akşam polikliğinde temin edilen hizmetin, hastaların sağlık ihtiyaçlarına hızlı yanıt verme potansiyeline sahip olduğu dikkati çekiyor. Güzeltaş, “Bu uygulama ile MHRS'de randevu bekleyen hastaların taleplerini karşılamayı hedefliyoruz,” dedi.

İLGİLİ HABERLER

Doğalgaza Yüzde 77,96 Zam! Yeni Tarifeler 2025'te Yürürlüğe Girecek

Asgari Ücrette Olası Ara Zam İhtimali: Erdoğan'dan Dikkat Çeken Açıklama

Doğayla İç İçe Yaşamak İsteyenlere Fırsat: 16.500 TL’lik Ev Yap Otur İhalesi!

Kredi Çekenler İçin Devletin İade Fırsatı: Primlerinizi Geri Alın!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aile Yılı'nda Vatandaşlara Müjdeler Geliyor
2
Nevşehir'de 5 Bin 370 Litre Sahte Zeytinyağı Ele Geçirildi
3
Navalni'nin son isteği yerine getirilecek: En yakın çalışma arkadaşı 'seçim günü protestosu' çağrısı yaptı
4
Yürüme Engelli Yılmaz Doğan, 'Engelsiz Taksi' ile Boztepe'yi Gezdi
5
Bitlis'te Gönüllü Doktorlar Mesai Dışı Poliklinik Hizmeti Veriyor
6
Konya'da Uyuşturucu Operasyonunda 1 Tutuklama
7
Van ve Bitlis'te 44 Yerleşim Birimi Ulaşıma Kapalı

Bankacılık Sektöründe Dev Zam: EFT Ücretleri Yüzde 44,38 Arttı!

Doğalgaza Yüzde 77,96 Zam! Yeni Tarifeler 2025'te Yürürlüğe Girecek

Ocak Ayında Yüzde 4.2 Refah Payı Zammı Bekleniyor!

En Düşük Emekli Maaşına Asgari Ücret Ayarı Geliyor

Devletten Çifte Alım Hamlesi: Uzman ve Destek Personeli İstihdamı Başladı

Doğayla İç İçe Yaşamak İsteyenlere Fırsat: 16.500 TL’lik Ev Yap Otur İhalesi!

Kredi Çekenler İçin Devletin İade Fırsatı: Primlerinizi Geri Alın!

Akaryakıt Fiyatlarına Rekor Zam! Benzin Fiyatları Artıyor

İş Bankası'ndan Emekliye 12.000 TL Promosyon ve 250.000 TL Ödeme Açıklandı

Asgari Ücrette Olası Ara Zam İhtimali: Erdoğan'dan Dikkat Çeken Açıklama

2025'te Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 55 Zam Bekleniyor

Ziraat Bankası'ndan 1500 TL Ödeme: 7 Şubat'ta ödeniyor