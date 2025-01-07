Bitlis'te Gönüllü Doktorlar Mesai Dışı Poliklinik Hizmeti Veriyor

Bitlis'teki Hastanelerde Fark Yaratan Uygulama

Bitlis'teki hastanelerde, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerindeki yoğunluğun azaltılması amacıyla mesai dışı poliklinik hizmetleri sunulmaya başlandı. İl Sağlık Müdürü Gökhan Güzeltaş, bu hizmeti başlatmak için yoğun çalışma yaptıklarını ve doktorların gönüllü olarak hizmet vermesinin takdire şayan olduğunu vurguladı.

Proje Tanıtımı ve Ziyaretler

Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Yusuf Geylani ile birlikte Bitlis Devlet Hastanesi'ni ziyaret eden Güzeltaş, Başhekim Serhat Göncü'den uygulamalar hakkında bilgi aldı. Doktorlara teşekkür eden ve tatlı ikramında bulunan Güzeltaş, hastane ziyaretinin ardından projeye olan katkıları için hekimlere minnettarlığını dile getirdi.

Hizmetin Başlangıcı ve Hedefler

Hastalar, hafta içi saat 17.00-20.00 arasında yapılan poli klinik hizmetinden memnun olduklarını belirterek, İl Sağlık Müdürlüğü ve hastane yetkililerine teşekkür etti. Güzeltaş, yaklaşık 3 ay önce göreve başladığını ifade ederek, MHRS'den randevu bulamama sorununu tespit ettiklerini ve bu konunun çözülmesine yönelik adımlar attıklarını söyledi.

Özellikle women obstetricians ile bir araya gelerek mesai dışı poliklinik projesi başlattıklarını aktaran Güzeltaş, “Hekimlerimiz, gönüllü olarak hastalarımıza 2 ay boyunca hizmet verdiler,” dedi. Projenin sonuçlarını görmekten memnun olduklarını söyleyen Güzeltaş, il geneline yaygınlaştıracaklarını açıkladı.

Beklentiler ve Sonraki Adımlar

İl genelinde haftada yaklaşık 200 hastaya hizmet vermeyi hedeflediklerini anlatan Güzeltaş, bu kapsamda MHRS'de bekleyen hasta taleplerine öncelik vereceklerini belirtti. Projenin süresinin 2 ay olacağını vurgulayan Güzeltaş, Bitlis merkez, Tatvan, Hizan, Ahlat, Adilcevaz ve Güroymak Devlet Hastaneleri'nde sağlık sunumunu artırmayı amaçladıklarını ifade etti.

Mesai dışı akşam polikliğinde temin edilen hizmetin, hastaların sağlık ihtiyaçlarına hızlı yanıt verme potansiyeline sahip olduğu dikkati çekiyor. Güzeltaş, “Bu uygulama ile MHRS'de randevu bekleyen hastaların taleplerini karşılamayı hedefliyoruz,” dedi.