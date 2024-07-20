Bitlis'te hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

BİTLİS (AA) - Bitlis'te hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu 2'si ağır 6 kişi yaralandı.
Bitlis-Tatvan kara yolunda sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 72 AT 232 plakalı hafif ticari araç ile 34 GG 6631 plakalı minibüs çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada araçlarda bulunan 2'si ağır 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bitlis'te hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu 2'si ağır 6 kişi yaralandı.
Bitlis'te hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu 2'si ağır 6 kişi yaralandı.