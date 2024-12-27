DOLAR
35,15 -0,01%
EURO
36,68 -0,11%
ALTIN
2.955,69 0,74%
BITCOIN
3.319.358,05 1,23%

Bitlis'te Hırsızlık Suçundan Aranan Hükümlü Yakalandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, 28 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü, hırsızlık suçundan yakalandı.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 22:50
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 22:59
Bitlis'te Hırsızlık Suçundan Aranan Hükümlü Yakalandı

Bitlis'te Hırsızlık Suçundan Aranan Hükümlü Yakalandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, taklit anahtarla kilit açarak hırsızlık yapan M.Ş.A. hakkında, 28 yıl 6 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu. Hükümlü, Tatvan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon sonucunda yakalandı.

Emniyet Ekipleri Göz Açtırmadı

Tatvan'da meydana gelen hırsızlık olaylarını araştıran emniyet güçleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü. Bu çalışmalar neticesinde, M.Ş.A'nın izine ulaşan ekipler, başarılı bir operasyon düzenleyerek hükümlüyü gözaltına aldı.

Yakalanan hükümlü, gerekli işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde taklit anahtarla kilit açarak hırsızlık yapan ve hakkında 28 yıl 6 ay...

Bitlis'in Tatvan ilçesinde taklit anahtarla kilit açarak hırsızlık yapan ve hakkında 28 yıl 6 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İLGİLİ HABERLER

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

Emekli Maaşlarında Kritik Uyarı: Zam Beklerken %25 Düşüş Tehlikesi

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gürcistan Başbakanı Kobakhidze'den İvanişvili'ye Yaptırımlara Sert Tepki
2
Bodrum'da 17 Yıl 3 Ay Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı
3
Genco Erkal, CRR'deki Etkinlikle Anıldı
4
Münbiç'te Bombalı Araçlı Terör Salgınında Sarsıcı Gelişme
5
Tunceli'de Kar Yağışı Ulaşıma Engel Oldu
6
Narin Güran Cinayeti Davasında Avukatların Savunmaları Devam Ediyor
7
Hamas, İsrail'in Kemal Advan Hastanesi'nde Askeri Mevcudiyet İddalarını Reddetti

Emekli Maaşlarında Kritik Uyarı: Zam Beklerken %25 Düşüş Tehlikesi

Faiz İndirimi: Kredi Kartı Faizleri Düşecek Mi?

Yeni Yılda 750 TL Geri Ödeme Fırsatı! Ziraat Bankası'ndan Alışverişe Özel Kampanya

Sigara Alımlarında Yeni Dönem: Ek Ücret Talepleri Yasaklandı

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi