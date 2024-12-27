Bitlis'te Hırsızlık Suçundan Aranan Hükümlü Yakalandı
Bitlis'in Tatvan ilçesinde, taklit anahtarla kilit açarak hırsızlık yapan M.Ş.A. hakkında, 28 yıl 6 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu. Hükümlü, Tatvan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon sonucunda yakalandı.
Emniyet Ekipleri Göz Açtırmadı
Tatvan'da meydana gelen hırsızlık olaylarını araştıran emniyet güçleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü. Bu çalışmalar neticesinde, M.Ş.A'nın izine ulaşan ekipler, başarılı bir operasyon düzenleyerek hükümlüyü gözaltına aldı.
Yakalanan hükümlü, gerekli işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde taklit anahtarla kilit açarak hırsızlık yapan ve hakkında 28 yıl 6 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.